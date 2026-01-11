Ogromy pożar pod Poznaniem. Lokalne władze apelują do mieszkańców
Trwa walka z pożarem hali magazynowej w Tarnowie Podgórnym - przekazała KW PSP w Poznaniu. Na miejscu pojawiło się około 30 zastępów straży. Lokalne władze zaapelowały do mieszkańców.
Komenda wojewódzka wielkopolskiej straży pożarnej poinformowała, że w niedzielę o godz. 6:36 dostała zgłoszenie o pożarze hali magazynowej w Tarnowie Podgórnym, w powiecie poznańskim.
Pożar pod Poznaniem. Dziesiątki strażaków walczą z pożarem hali
"Na miejsce zadysponowano 30 zastępów, wraz z Grupą Operacyjną Wielkopolskiego Komenda Wojewódzkiego PSP" - czytamy.
Płomienie trawią kompleks o powierzchni 200 na 60 m. Strażacy przekazali, że na ten moment nie ma informacji o poszkodowanych.
Gmina Tarnowo Górne apeluje do mieszkańców
Gmina Tarnowo Górne w zawiązku z pożarem firmy Schenker przy ul. Krucza zaapelowała do mieszkańców.
"Ze względu na duże zadymienie apelujemy do mieszkańców o pozamykanie okien i niewychodzenie z domów" - brzmi treść komunikatu.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej