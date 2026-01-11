Komenda wojewódzka wielkopolskiej straży pożarnej poinformowała, że w niedzielę o godz. 6:36 dostała zgłoszenie o pożarze hali magazynowej w Tarnowie Podgórnym, w powiecie poznańskim.

Pożar pod Poznaniem. Dziesiątki strażaków walczą z pożarem hali

"Na miejsce zadysponowano 30 zastępów, wraz z Grupą Operacyjną Wielkopolskiego Komenda Wojewódzkiego PSP" - czytamy.

Płomienie trawią kompleks o powierzchni 200 na 60 m. Strażacy przekazali, że na ten moment nie ma informacji o poszkodowanych.

Gmina Tarnowo Górne apeluje do mieszkańców

Gmina Tarnowo Górne w zawiązku z pożarem firmy Schenker przy ul. Krucza zaapelowała do mieszkańców.

"Ze względu na duże zadymienie apelujemy do mieszkańców o pozamykanie okien i niewychodzenie z domów" - brzmi treść komunikatu.

