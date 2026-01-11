Ogromy pożar pod Poznaniem. Lokalne władze apelują do mieszkańców

Trwa walka z pożarem hali magazynowej w Tarnowie Podgórnym - przekazała KW PSP w Poznaniu. Na miejscu pojawiło się około 30 zastępów straży. Lokalne władze zaapelowały do mieszkańców.

Pożar hali magazynowej z gęstym dymem i płomieniami, widoczna ciężarówka i doki załadunkowe.
KW PSP Poznań
Pożar hali magazynowej w Tarnowie Podgórnym w Wielkopolsce

Komenda wojewódzka wielkopolskiej straży pożarnej poinformowała, że w niedzielę o godz. 6:36 dostała zgłoszenie o pożarze hali magazynowej w Tarnowie Podgórnym, w powiecie poznańskim. 

Pożar pod Poznaniem. Dziesiątki strażaków walczą z pożarem hali

"Na miejsce zadysponowano 30 zastępów, wraz z Grupą Operacyjną Wielkopolskiego Komenda Wojewódzkiego PSP" - czytamy. 

 

Płomienie trawią kompleks o powierzchni 200 na 60 m. Strażacy przekazali, że na ten moment nie ma informacji o poszkodowanych

Gmina Tarnowo Górne apeluje do mieszkańców

Gmina Tarnowo Górne w zawiązku z pożarem firmy Schenker przy ul. Krucza zaapelowała do mieszkańców. 

 

"Ze względu na duże zadymienie apelujemy do mieszkańców o pozamykanie okien i niewychodzenie z domów" - brzmi treść komunikatu. 

 

Artur Pokorski / polsatnews.pl
