Niemiecki serwis powołuje się na tekst opublikowany w brytyjskim "The Telegraph". Gazeta donosi, że "czasy się zmieniły" i Brytyjczycy patrzą obecnie na Polskę, jak na wygodne miejsce do życia.

ZOBACZ: "Polski Trump". Niemieckie media o Karolu Nawrockim

Dziennikarze opisują historię Johnna Mercera, brytyjskiego biznesmena, który prowadzi firmę budowlaną Polstrad w Polsce.

Zachodnie media: Brytyjczycy chcą pracować w Polsce

Kiedy trzy miesiące temu opublikował ogłoszenie o pracę w dziale marketingu w swojej firmie, otrzymał 35 aplikacji od Brytyjczyków chętnych do stałego zamieszkania w Polsce - w tym jednego kandydata niezwiązanego z Polską, który ostatecznie otrzymał pracę.

Dziennik informuje, że tradycyjny kierunek migracji między Polską a Wielką Brytanią odwrócił się. Według oficjalnych danych, w pierwszej połowie ubiegłego roku do Wielkiej Brytanii przeprowadziło się zaledwie 7000 obywateli polskich, podczas gdy 25 000 Polaków opuściło Wielką Brytanię i wróciło do ojczyzny.

Ale to nie tylko Polacy wracają. Od 2020 roku liczba Brytyjczyków mieszkających w Polsce prawie się podwoiła, ze 113 000 do 185 000. Według Polskiego Radia, Niemcy również odnotowują ujemne saldo migracji netto w stosunku do swojego wschodniego sąsiada. Kluczowe ożywienie gospodarcze.

ZOBACZ: "Sygnał ostrzegawczy". Niemieckie media o wyborach w Polsce

Jadwiga Emilewicz, była wicepremier RP, cytowana przez "The Telegraph", określa obecny rozwój jako "złotą erę polskiej gospodarki". Od 2000 roku polski produkt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca wzrósł z 42,7 proc. poziomu brytyjskiego do imponujących 85,9 proc.

Prognozy przewidują, że średni dochód gospodarstwa domowego w Polsce może przewyższyć dochód w Wielkiej Brytanii do 2031 roku. Warszawa również coraz bardziej zbliża się do niemieckiego poziomu gospodarczego.

Nieruchomości i bezpieczeństwo. Za to Anglicy kochają Polskę

Wysoka jakość życia jest główną atrakcją. Wielu obcokrajowców jest również pod wrażeniem warunków, które panują w Polsce. Nieruchomości są znacznie tańsze niż w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Bezpieczeństwo to kolejny ważny czynnik.

ZOBACZ: "Naraża na szwank". Niemieckie media wskazują na kanclerza

Pewna Brytyjka powiedziała dziennikowi, że padła ofiarą kilku włamań w Londynie, a w Warszawie czuje się na tyle bezpiecznie, że może samotnie spacerować nocą po ulicach.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni