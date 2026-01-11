Zimowa aura ponownie dała się we znaki podróżnym, paraliżując ruch na Lotnisku Chopina w Warszawie. Intensywne opady śniegu doprowadziły do poważnych utrudnień - opóźnień, a także przekierowań samolotów. Pasażerowie muszą liczyć się ze znacznym wydłużeniem czasu podróży.

Lotnisko Chopina dotknięte zimową aurą. Opóźnienia i przekierowania samolotów

Na skutek nieustających opadów śniegu pas startowy na stołecznym lotnisku musi być regularnie odśnieżany. W tym czasie samoloty, które mają lądować, pozostają w tak zwanym holdingu, czyli krążą nad miastem w oczekiwaniu na możliwość bezpiecznego przyziemienia.

Jak poinformował Piotr Rudzki z Lotniska Chopina, dwie maszyny Polskich Linii Lotniczych LOT, zmierzające do Warszawy, zostały przekierowane do Poznania. Z kolei rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski wyjaśnił, że samoloty zostaną tam zatankowane, a następnie wrócą z pasażerami na Lotnisko Chopina.

- Ponadto ze względu na trudne warunki pogodowe w niedzielę odwołany został wieczorny rejs samolotu PLL LOT z Warszawy do Zielonej Góry - dodał Moczulski.

Odwołane loty i konieczność odladzania

Dodatkowo, pasażerowie odlatujący z Lotniska Chopina muszą liczyć się z opóźnieniami startów z powodu konieczności odladzania samolotów. Piotr Rudzki podkreślił, że procedura de-icingu, polegająca na usunięciu śniegu i lodu za pomocą strumienia gorącej mieszaniny glikolu i wody, jest rutynowa w takich warunkach, ale nie jest uwzględniona w rozkładzie lotów.

Trwająca kilkanaście minut procedura automatycznie generuje opóźnienia, ponieważ każdy dodatkowy czas spędzony na ziemi poza zaplanowanym harmonogramem wpływa na punktualność odlotów.

Lotnisko Chopina, będące największym portem lotniczym w Polsce i jednym z kluczowych w Europie Środkowo-Wschodniej, w 2024 roku obsłużyło rekordową liczbę prawie 21,3 miliona podróżnych.

