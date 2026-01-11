Do trzech razy sztuka. Historyczny sukces polskich tenisistów

Wcześniej Iga Świątek uległa Belindzie Bencic 6:3, 0:6, 3:6, a Hubert Hurkacz pokonał Stana Wawrinkę 6:3, 3:6, 6:3.

Para mieszana Kawa - Zieliński przesądziła także o zwycięstwach nad Australią i USA w, odpowiednio, ćwierćfinale i półfinale.

Polacy dwukrotnie wcześniej grali w decydującym spotkaniu - w 2024 roku ulegli Niemcom, a w poprzedniej edycji ekipie USA.

- Wreszcie to zrobiliśmy, za trzecim razem. Nie mam słów. To nie było szczęście, bo ciężko na to zapracowaliśmy. Gratuluję Szwajcarom, zagraliście świetny turniej. Jestem pod wrażeniem każdego z was. Wielkie gratulacje. Nie wiem, co powinnam powiedzieć mojej drużynie. To był nasz wspólny wysiłek, mimo że moje występy singlowe nie były najlepsze, to zastąpiliście mnie i zrobiliśmy to. Hubert, to, czego dokonałeś, wracając po siedmiu miesiącach, to jest coś niesamowitego. Nasza drużyna mikstowa - wow! Pokonaliście wszystkich, to było wspaniałe - podsumowała Świątek.

Zmagania na korcie w Australii przed telewizorem obserwował premier Donald Tusk, który pogratulował Polakom zwycięstwa.

"Zawieje i zamiecie śnieżne i polityczne, a tu taka radość! Iga, Kasia, Hubi i Janek. Superteam" - napisał szef rządu w mediach społecznościowych, dołączając do wpisu wymowne nagranie.

Zawieje i zamiecie śnieżne i polityczne, a tu taka radość! Iga, Kasia, Hubi i Janek❤️Superteam👏 pic.twitter.com/a51hVoBkeN — Donald Tusk (@donaldtusk) January 11, 2026

W Sydney i Perth do rywalizacji przystąpiło 18 drużyn, podzielonych na sześć grup po trzy zespoły. Zwycięzcy grup awansowali do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach. Od tego etapu rywalizacja toczyła się już systemem pucharowym.

United Cup był sprawdzianem przed wielkoszlemowym Australian Open, który rozpocznie się 18 stycznia. Do zdobycia jest też maksymalnie po 500 punktów do rankingów ATP i WTA, a pula nagród wynosi ponad 11 milionów dolarów.

