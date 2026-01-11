Po operacji USA, które pojmały wenezuelskiego dyktatora Nicolasa Maduro w Caracas, ubiegłoroczna laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Maria Corina Machado sugerowała, że może oddać wyróżnienie prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi.

Nagroda Nobla dla Donalda Trumpa? Norweski komitet zabrał głos

Według sobotnich doniesień agencji Reutera na wieść, że noblistka chce przekazać mu swoje wyróżnienie, Trump przyznał, że "byłby zaszczycony", gdyby liderka wenezuelskiej opozycji zaproponowała mu swoją nagrodę podczas planowanego spotkania w przyszłym tygodniu w Waszyngtonie.

W poniedziałek na antenie telewizji Fox News Machado powiedziała, że przekazanie Pokojowej Nagrody Nobla miałoby być "wyrazem wdzięczności" narodu wenezuelskiego dla amerykańskiego prezydenta za usunięcie Nicolasa Maduro ze stanowiska prezydenta tego kraju.

Po tej deklaracji Machado głos zabrał Norweski Komitet Noblowski, który przypomniał, że nie komentuje wypowiedzi laureata wygłaszanych po wręczeniu nagrody. Wykluczył jednak, by przyznane w październiku, a wręczone w grudniu wyróżnienie, mogło trafić do amerykańskiego prezydenta.

"Decyzja jest ostateczna". Stanowcza reakcja na sugestie Trumpa

"Po ogłoszeniu Nagrody Nobla nie można jej cofnąć, udostępnić ani przenieść na inną osobę. Decyzja jest ostateczna i obowiązuje na zawsze" - wyjaśnili w opublikowanym w piątek oficjalnym oświadczeniu członkowie Komitetu.

Historyk Oeystein Stenersen, badający historię noblowskich wyróżnień, przyznał w rozmowie z PAP, że to pierwszy raz, gdy laureat Pokojowej Nagrody Nobla ma pomysł, by oddać swoją nagrodę komuś innemu.

- Zdarzyło się jednak, że sam medal został przekazany innej osobie. Norweski pisarz Knut Hamsun wręczył przyznany przez Szwedzki Komitet Noblowski medal Literackiej Nagrody Nobla ministrowi propagandy III Rzeszy Josephowi Goebbelsowi - przypomniał historyk.

"Nie mogę się doczekać". Noblistka chce oddać Trumpowi swoją nagrodę

W niedawnym wywiadzie dla Fox News Trump powiedział, iż słyszał, że Machado planuje wręczyć mu nagrodę. Dodał, że byłby to dla niego "wielki zaszczyt". - Przyjedzie w przyszłym tygodniu i nie mogę się doczekać spotkania z nią - mówił amerykański przywódca.

Media wielokrotnie donosiły, że Donald Trump jest zainteresowany otrzymaniem Pokojowej Nagrody Nobla. Pojawiały się głosy, że prezydent USA zawsze zabiega o uznanie. Jako kolejny powód niektórzy podawali również zazdrość Trumpa o Baracka Obamę, który otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla.

Trump wielokrotnie chwalił się, że zapobiegł ośmiu wojnom, a jego zespół podkreślał, że zasłużył na wyróżnienie.

