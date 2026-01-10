Z prognoz wynika, że weekend będzie mroźny w niemal całej Polsce. Sobotni poranek w centralnej, wschodniej i południowej Polsce bardzo mroźny, od - 9 do -13 stopni Celsjusza, IMGW informuje, że miejscami może być nawet do - 18 st. C.

Cieplej na północy, tam od - 3 st. C. w Szczecinie do - 2 w Gdańsku.

Pogoda weekend. Ostrzenia IMGW przed opadami śniegu

Instytut wydał w sobotę ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla woj. pomorskiego i części woj. zachodniopomorskiego (powiaty białogardzki, Koszalin, koszaliński, sławieński, szczecinecki - red.).

Prognozowane są tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 20 cm do 30 cm, a lokalnie do około 50 cm.

Alerty obowiązywać będą od godz. 15 w sobotę do poniedziałkowego popołudnia.

Ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu wydano dla części woj. zachodniopomorskiego (powiaty drawski, gryficki, kołobrzeski, łobeski, świdwiński, wałecki - red.) i części woj. kujawsko-pomorskiego, gdzie prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej do 20 cm.

Ostrzeżenie obowiązywać będzie od soboty po południu do niedzieli do godz. 15.

IMGW wydał również ostrzeżenia II stopnia przed zamieciami śnieżnymi dla północno-wschodniego krańca woj. zachodniopomorskiego (powiaty kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, sławieński - red.) oraz dla północnej części woj. pomorskiego, gdzie prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków północnych.

Ostrzeżenie obowiązywać będzie od godz. 14 w sobotę do niedzieli do końca dnia.

Prognoza pogody. Silny wiatr

Ostrzeżenie I stopnia przed zamieciami śnieżnymi wydano dla woj. pomorskiego. Od soboty po południu do niedzieli do końca dnia prognozowane są tam zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 30 km/h, w porywach do 55 km/h, z kierunków północnych.

Dla północnych krańców woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego wydano ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem. Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków północnych.

ZOBACZ: Arktyczna pogoda nie odpłynie z Polski. Wkrótce mrozy osiągną nawet -20 stopni

Najsilniejszy wiatr wystąpi w strefie wybrzeża. Ostrzeżenie obowiązywać będzie od godzin popołudniowych w sobotę do niedzieli wieczorem.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni