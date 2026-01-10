O stanowisko szefa Polski 2050 walczyli: poseł Ryszard Petru, posłanka Joanna Mucha, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oraz poseł Rafał Kasprzyk.

Pierwotnie o stanowisko szefa partii chciało ubiegać się siedmiu polityków Polski 2050. W grudniu ze startu w wyborach zrezygnował europoseł Michał Kobosko, a w piątek - czyli dzień przed głosowaniem - wycofał się Bartosz Romowicz.

Głosowanie na nowego przewodniczącego Polski 2050 trwało od godz. 9.15 do godz 15. Uprawnionych było ponad 800 delegatów.

Żaden z pięciorga kandydatów nie uzyskał jednak wymaganej większości głosów (ponad 50 proc.). W związku z tym w poniedziałek odbędzie się druga tura, w której wezmą udział Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (otrzymała 277 głosów) i Paulina Hennig-Kloska (131 głosów).

Politycy reagują na wyniki głosowania w w Polsce 2050

Pojawiają się pierwsze komentarze po głosowaniu na nowego lidera partii. Na platformie X poseł Polski 2050 Marcin Skonieczka podał pełne wyniki pierwszej tury wyborów.

• Paulina Hennig-Kloska – 131 głosów

• Rafał Kasprzyk – 34 głosy

• Joanna Mucha – 119 głosów

• Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – 277 głosów

Ryszard Petru, jeden z kandydatów na przewodniczącego, w tym samym medium zwrócił się do swoich kontrkandydatek. "Gratuluję Paulinie Hennig-Klosce i Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz przejścia do II tury wyborów" - napisał. Dodał, że zagłosuje za pierwszą z wymienionych.

Na wpis Petru zareagowała jedna z liderek Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska: "I znowu dwie kobiety go ograły. Fatum".

"Kiedy jest wam smutno z jakiegoś powodu, wyobraźcie sobie że jesteście członkami partii Polska 2050 i za kilka dni szefem tej partii może zostać pani Kloska. To dopiero klops" - zareagował na wyniki polityk PiS Jan Kanthak.

Dwie kandydatki w drugiej turze wybór w Polsce 2050

Na stronie internetowej Polski 2050 można przeczytać opisy kandydatur. "Celem jest umożliwienie członkom i sympatykom zapoznania się z każdą kandydaturą w porównywalnej formie" - przekazano.

Paulina Hennig-Kloska postuluje przekształcenie Polski 2050 w sprawnie zarządzaną "partię-instytucję", która powraca do społecznych korzeni i stawia na stały dialog ze swoimi strukturami. W gospodarce kluczowym celem jest walka z drożyzną, wsparcie sektora OZE oraz reforma progu podatkowego, który stał się zbyt dotkliwy dla blisko dwóch mln Polaków. Program kładzie także silny nacisk na ochronę przyrody i konsekwentne dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Z kolei Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz postuluje zachowanie niezależności Polski 2050 w nadchodzących wyborach parlamentarnych oraz budowanie partii opartej na odwadze i sprzeciwie wobec populizmu. Deklaruje walkę z układami i uprzywilejowaniem grup interesu, stawiając na szacunek dla ciężkiej pracy oraz transparentną komunikację, nawet w trudnych sprawach. Program opiera się na wartościach demokratycznych i społecznej wrażliwości, deklarując ochronę słabszych zamiast budowania polityki na strachu i nienawiści.

Nowy przewodniczący Polski 2050. Zastąpi Szymona Hołownię

W sobotę 17 stycznia odbędzie się rada krajowa ugrupowania, na której planowane jest pierwsze oficjalne wystąpienie nowego przewodniczącego Polski 2050. Tego samego dnia rada wybierze także czterech członków Zarządu Krajowego spośród wszystkich członków Rady Krajowej, która liczy 57 osób.

Pozostałych czterech członków zarządu – czyli skarbnika, sekretarza i dwóch wiceprzewodniczących - wybierze nowa przewodnicząca partii. Z urzędu w skład zarządu wejdzie również szef klubu parlamentarnego ugrupowania, którym obecnie jest Paweł Śliz.

Obecny lider i założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia pod koniec września 2025 roku poinformował, że nie będzie ponownie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Później ogłosił, że stara się o funkcję Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Ostatecznie na stanowisko to został wybrany były prezydent Iraku Barham Ahmed Salih.

