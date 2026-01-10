W ciągu minionej doby z powodu wychłodzenia zmarły trzy osoby - informuje policja i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

"Jeśli widzisz osobę, która może potrzebować pomocy - nie zwlekaj. Zadzwoń na numer 112. Jeden telefon może uratować życie" - apelują mundurowi.

Siarczyste mrozy w Polsce. RCB i policja apelują

Z danych zamieszczonych na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wynika, że do śmierci trzech osób w wyniku wychłodzenia doszło w woj. lubelskim w miejscowościach - Jelnica, Sporniak i Krebsówka.

RCB również apeluje, by reagować na osoby potrzebujące pomocy. "Niskie temperatury stanowią realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Pamiętaj, aby dbać o swoje bezpieczeństwo w czasie mrozów i nie pozostawać obojętnym wobec osób narażonych na wychłodzenie" - brzmi z kolei komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

By chronić organizm przed wychłodzeniem zaleca się stosowanie kilku zasad bezpieczeństwa. "Ubieraj się stosowanie do pogody, nie rozgrzewaj się alkoholem, zabezpiecz odsłoniętą skórę, unikaj kontaktu z wilgocią i ruszaj się regularnie" - napisało RCB.

Według danych policji od 1 listopada 2025 r. w wyniku wychłodzenia zmarło 17 osób, od początku stycznia - osiem.

Mróz i śnieżyce. Ostrzeżenia IMGW

Instytut Gospodarki i Meteorologii Wodnej wydał ostrzeżenia przed siarczystym mrozem dla kilku regionów. W sobotę w Łodzi zanotowano -15 st. C, a w ostatnich dniach lokalnie temperatura spadła do nawet 20 kresek poniżej zera. Nocami w wielu miejscach jest jeszcze chłodniej.

Mroźna aura utrzyma się w kolejnych dniach. IMGW ostrzega również przed śnieżycami i porywistym wiatrem, który może doprowadzić do zawiei i zamieci.

W związku z mrozami Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zleciło wojewodom wzmocnienie działań pomocowych. Służby otrzymały wytyczne dotyczące patroli i sprawdzania pustostanów, ogrodów działkowych i parków. Na stronie policji działa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB), gdzie obywatele mogą korzystać z funkcji "Osoba bezdomna wymagająca pomocy", aby precyzyjnie wskazać lokalizację potrzebujących. Od 1 listopada 2025 r. do 8 stycznia 2026 r. internauci wskazali ponad 800 takich zgłoszeń.

