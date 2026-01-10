Pościg za audi zakończony dachowaniem. Sześć osób w szpitalu
Sześć osób trafiło do szpitala po pościgu ulicami Kielc, który zakończył się dachowaniem audi. Wśród poszkodowanych jest dwóch policjantów. Przyczyną interwencji była próba ucieczki 22-latka, który nie chciał zatrzymać się do kontroli.
Jak przekazała podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach w piątek po godz. 21 na ul. Piekoszowskiej funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego zwrócili uwagę na audi, którego stan techniczny wzbudził ich zastrzeżenia.
Kierujący nie zatrzymał się do kontroli i rozpoczął ucieczkę.
Pościg zakończył się na ul. Podklasztornej, gdzie 22-letni kierowca audi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał w zarośla i dachował. W samochodzie oprócz kierowcy, było trzech pasażerów.
W wyniku zdarzenia sześć osób zostało przewiezionych do szpitala, w tym dwóch policjantów. Badanie wykazało, że kierujący miał ponad pół promila alkoholu w organizmie i aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.
Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci.
