Pościg za audi zakończony dachowaniem. Sześć osób w szpitalu

Polska

Sześć osób trafiło do szpitala po pościgu ulicami Kielc, który zakończył się dachowaniem audi. Wśród poszkodowanych jest dwóch policjantów. Przyczyną interwencji była próba ucieczki 22-latka, który nie chciał zatrzymać się do kontroli.

Napis POLICJA na samochodzie policyjnym.
Pixabay
Audi dachowało po pościgu w Kielcach, sześć osób trafiło do szpitala (Zdj. ilustracyjne)

Jak przekazała podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach w piątek po godz. 21 na ul. Piekoszowskiej funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego zwrócili uwagę na audi, którego stan techniczny wzbudził ich zastrzeżenia.

 

Kierujący nie zatrzymał się do kontroli i rozpoczął ucieczkę.

Kielce. Pościg za audi. Sześć osób w szpitalu

Pościg zakończył się na ul. Podklasztornej, gdzie 22-letni kierowca audi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał w zarośla i dachował. W samochodzie oprócz kierowcy, było trzech pasażerów.

 

W wyniku zdarzenia sześć osób zostało przewiezionych do szpitala, w tym dwóch policjantów. Badanie wykazało, że kierujący miał ponad pół promila alkoholu w organizmie i aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.

 

Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci.

 

Artur Pokorski / polsatnews.pl / PAP
