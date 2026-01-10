Służby w sobotę po godz. 10 otrzymały informację o samochodzie, pod którym pękł lód na jeziorze w miejscowości Szczerbięcin w gminie Tczew.

Okazało się, że dwóch mężczyzn postanowiło pojeździć autem po zamarzniętym zbiorniku. Kiedy znajdowali się daleko od brzegu, lód zarwał się pod ciężarem pojazdu. - Samochód wpadł pod wodę, wystawał tylko dach - relacjonował polsatnews.pl mł. kpt. Konrad Majewski, oficer prasowy KP PSP w Tczewie.

Szczerbięcin: Lód załamał się pod samochodem. Akcja służb

Na miejsce zadysponowanych zostało siedem zastępów straży pożarnej, w tym dwie specjalistyczne Grupy Wodno-Nurkową z Gdańska. - Po przyjeździe pierwszych zespołów okazało się, że dwie osoby wydostały się z pojazdu i po lodzie przeszły na brzeg - mówił strażak.

Mimo to ratownicy zeszli pod wodę i przeszukali pojazd, żeby upewnić się, że nikogo więcej tam nie ma.

Gmina Tczew. Policja prowadzi czynności

Mężczyzn, którzy urządzili sobie przejażdżkę po jeziorze zatrzymali policjanci. - Obecnie trwają czynności mające ustalić, który z nich kierował pojazdem oraz czy znajdowali się pod wpływem alkoholu, albo innych środków odurzających - powiedziała polsatnews.pl mł.asp. Katarzyna Ożóg, oficer prasowy z KPP w Tczewie.

Majewski zaznaczył, że nadal trwa wyciąganie pojazdu. - Sukcesywnie wycinany pilarkami jest lód, a wciągarka powoli wydobywa zatopiony samochód - przekazał.

