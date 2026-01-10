Pod koniec 2025 roku Ukraina zmierzyła się z kryzysem wizerunkowym wynikającym z ujawnienia korupcji w rządzie. Śledztwo służb antykorupcyjnych doprowadziło do dymisji Andrija Jermaka, ówczesnego szefa kancelarii Wołodymyra Zełenskiego.

Jak się okazuje, nie tylko sfera cywilna dotknięta jest problemami z łapówkami i niegospodarnością finansową. Powołany w styczniu na nowego kierownika Kancelarii Prezydenta Ukrainy generał Kyryło Budanow przyznał, że korupcja trawi także wojsko. W konsekwencji cierpieć ma obrona kraju.

Korupcja i dezercja w ukraińskim wojsku

"Korupcja w systemie TCC i SP (odpowiednikach polskich wojskowych komend uzupełnień - przyp. red.) oraz dezercje z pola walki to problemy, które wpływają na nasze zdolności obronne" - napisał Budanow na Telegramie.

Szef prezydenckiego biura poinformował, że odbył długie spotkanie z kierownictwem Sztabu Generalnego Ukrainy, przełożonymi poszczególnych rodzajów sił zbrojnych oraz z szefami agencji organów ścigania.

"Nadszedł czas, by zwalczyć przejawy korupcji w systemach poboru wojskowego. Na agendzie jest także kwestia nieuprawnionego opuszczenia stanowiska na polu wojny" - przekazał Budanow. Dodał, że zarówno nadużywanie uprawnień, jak i nieposłuszeństwo żołnierzy jest nie do przyjęcia. Zapowiedział przy tym śledztwo, po którym władze mają wprowadzić "skuteczne rozwiązania".

ZOBACZ: Wypadek na poligonie. Żołnierka WOT walczy z wojskiem o odszkodowanie

Od grudnia Prokuratura Generalna Ukrainy nie udostępnia oficjalnie danych dotyczących liczby dezercji. Stwierdzono, że takie informacje mogą być wykorzystywane na korzyść Rosji. Ukraińskie media podawały wcześniej, że od od stycznia 2022 roku do września 2025 roku wszczęto ponad 300 tysięcy spraw przeciwko uciekinierom.

Budanow ze specjalnymi zadaniami. Wskazał mu je sam Zełenski

Według agencji informacyjnej Unian prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że Kyryło Budanow wraz z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy zajmie się sprowadzeniem jeńców wojennych do domu.

Zełenski zaznaczył, że Kyryło to zdeterminowany ekspert, który zagwarantuje realizację postawionych celów. Nowo powołany urzędnik ma także odpowiadać za przygotowanie zaktualizowanego planu strategicznego dla obronności Ukrainy.

ZOBACZ: Ukraina chce stać się "normalnym państwem europejskim". Amabasador o planach na 2026 rok

"Kyryło posiada specjalistyczne doświadczenie w tych obszarach oraz wystarczającą determinację, by osiągać rezultaty" - napisał Zełenski w jednym z komunikatów na platformie X.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni