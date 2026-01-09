Rada UE zatwierdziła w piątek umowę handlową z państwami Mercosur. Spotkało się to ze zdecydowana reakcja rolników, którzy protestowali w Warszawie oraz wielu miejscach Polski.

Demonstracje w większości przypadków przebiegały spokojnie. Nie wszyscy jednak potrafili trzymać nerwy na wodzy.

Atak na dom ministra rolnictwa

Minister rolnictwa Stefan Krajewski poinformował w Polsat News o ataku na jego dom. Przed budynkiem rozlana została gnojowica, próbowano także uszkodzić ogrodzenie.

- Bardzo się nie obrażam, bo jako minister rolnictwa rozumiem rozgoryczenie, ale nie wiem nawet, czy robił to rolnik, bo z tego, co udało się już ustalić, jest to człowiek, który zajmuje się meblarstwem, stolarstwem - powiedział minister.

- Próba zniszczenia ogrodzenia, jak widzimy, zostały tam liny, pasy, którymi próbował wyrwać ogrodzenie. Doszło też do gróźb karalnych (...) Składał groźby karalne w stosunku do mojej osoby, do ministrów polskiego rządu - przekazał Krajewski.

Groźby karalne wobec Krajewskiego i członków rządu słyszalne są na nagraniu z incydentu opublikowanym przez sprawcę w mediach społecznościowych. W opinii ministra rolnictwa mężczyzna jest zwolennikiem Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, o czym świadczy jego aktywność w internecie.

- To jest środowisko oszołomów Brauna i tego zdania nie cofnę. Może dojść do tragedii, bo to może być sytuacja podobna, jak z prezydentem Gdańska. Niestety osób, które lajkują te słowa, które padają, jest dużo - przekazał Krajewski.

