"Stolica jest atakowana przez bezzałogowe statki powietrzne. Obecnie jest ich około 15 nad całym miastem" - napisał Kliczko w komunikatorze Telegram.

Ataki na Kijów i Lwów

Mer Kijowa przekazał, że w wyniku ataku dronów w kilku dzielnicach wybuchły pożary. "Silne eksplozje w dzielnicy Obołoń. Atak na stolicę trwa nadal" - dodał w kolejnym wpisie.

Russian drones flying low over Kyiv residential areas.



It is much harder for air defense to shoot them down due to their low flight and weather conditions. https://t.co/AiQC4rHx6m pic.twitter.com/SrScxBJU7h — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 8, 2026

Ukraińskie media podają, że do rosyjskiego ataku doszło też we Lwowie.

"Po ogłoszeniu alarmu przeciwlotniczego we Lwowie usłyszeliśmy serię eksplozji. Teraz ustalamy, co dokładnie się stało, czy były to naloty i w jakim rejonie. Współpracujemy ze wszystkimi służbami" - poinformował mer miasta Andrij Sadowyj.

W kolejnym wpisie Sadowyj wyjaśnił, że "doszło do ataku na obiekt infrastruktury krytycznej". "Wszystkie odpowiednie służby działają na miejscu, pożar jest gaszony. Obecnie nie ma informacji o ofiarach. Obiekty cywilne i budynki mieszkalne w mieście nie zostały uszkodzone" - dodał.

Ambasada USA ostrzegała przed atakiem

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim przemówieniu w czwartek wieczorem ostrzegł przed możliwością przeprowadzenia przez Rosję w nocy masowego ataku na Ukrainę.

Przed możliwym atakiem ze strony Rosji ostrzegała również ambasada USA w Kijowie, która wydała alert bezpieczeństwa skierowany do amerykańskich obywateli przebywających na terenie Ukrainy. W komunikacie wskazano, że obowiązuje on na terytorium całego kraju.



Jak czytamy, instytucja otrzymała informację o "potencjalnie znaczącym ataku powietrznym", który może zostać przeprowadzony w każdej chwili w ciągu kilku najbliższych dni.

