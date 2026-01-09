Zmasowany atak na Ukrainę. Eksplozje w Kijowe i we Lwowie

Świat

Rosja zaatakowała w nocy z czwartku na piątek Kijów oraz Lwów. W stolicy Ukrainy słychać eksplozje, wybuchło kilka pożarów - poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko.

Strażacy w kamizelkach odblaskowych w pobliżu zniszczonego budynku mieszkalnego.
Zdj. ilustracyjne/PAP/EPA/STATE EMERGENCY SERVICE HANDOUT
Rosja zaatakowała Kijów i Lwów

"Stolica jest atakowana przez bezzałogowe statki powietrzne. Obecnie jest ich około 15 nad całym miastem" - napisał Kliczko w komunikatorze Telegram.

Ataki na Kijów i Lwów

Mer Kijowa przekazał, że w wyniku ataku dronów w kilku dzielnicach wybuchły pożary. "Silne eksplozje w dzielnicy Obołoń. Atak na stolicę trwa nadal" - dodał w kolejnym wpisie.

 

 

Ukraińskie media podają, że do rosyjskiego ataku doszło też we Lwowie.

 

ZOBACZ: Celowali w obiekty cywilne. Są ofiary i ranni w Ukrainie

 

"Po ogłoszeniu alarmu przeciwlotniczego we Lwowie usłyszeliśmy serię eksplozji. Teraz ustalamy, co dokładnie się stało, czy były to naloty i w jakim rejonie. Współpracujemy ze wszystkimi służbami" - poinformował mer miasta Andrij Sadowyj.

 

W kolejnym wpisie Sadowyj wyjaśnił, że "doszło do ataku na obiekt infrastruktury krytycznej". "Wszystkie odpowiednie służby działają na miejscu, pożar jest gaszony. Obecnie nie ma informacji o ofiarach. Obiekty cywilne i budynki mieszkalne w mieście nie zostały uszkodzone" - dodał.

Ambasada USA ostrzegała przed atakiem

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim przemówieniu w czwartek wieczorem ostrzegł przed możliwością przeprowadzenia przez Rosję w nocy masowego ataku na Ukrainę. 

 

ZOBACZ: Kubańczyk pojmany na froncie. Ujawnił sposób działania Rosjan

 

Przed możliwym atakiem ze strony Rosji ostrzegała również ambasada USA w Kijowie, która wydała alert bezpieczeństwa skierowany do amerykańskich obywateli przebywających na terenie Ukrainy. W komunikacie wskazano, że obowiązuje on na terytorium całego kraju.


Jak czytamy, instytucja otrzymała informację o "potencjalnie znaczącym ataku powietrznym", który może zostać przeprowadzony w każdej chwili w ciągu kilku najbliższych dni.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Zbyt kosztowne politycznie". Ekspert o zamiarach Trumpa wobec Grenlandii
Dawid Kryska / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
KIJÓWLWÓWROSJAŚWIATUKRAINAWOJNA W UKRAINIE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 