Zmasowany atak na Ukrainę. Eksplozje w Kijowe i we Lwowie
Rosja zaatakowała w nocy z czwartku na piątek Kijów oraz Lwów. W stolicy Ukrainy słychać eksplozje, wybuchło kilka pożarów - poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko.
"Stolica jest atakowana przez bezzałogowe statki powietrzne. Obecnie jest ich około 15 nad całym miastem" - napisał Kliczko w komunikatorze Telegram.
Ataki na Kijów i Lwów
Mer Kijowa przekazał, że w wyniku ataku dronów w kilku dzielnicach wybuchły pożary. "Silne eksplozje w dzielnicy Obołoń. Atak na stolicę trwa nadal" - dodał w kolejnym wpisie.
Ukraińskie media podają, że do rosyjskiego ataku doszło też we Lwowie.
"Po ogłoszeniu alarmu przeciwlotniczego we Lwowie usłyszeliśmy serię eksplozji. Teraz ustalamy, co dokładnie się stało, czy były to naloty i w jakim rejonie. Współpracujemy ze wszystkimi służbami" - poinformował mer miasta Andrij Sadowyj.
W kolejnym wpisie Sadowyj wyjaśnił, że "doszło do ataku na obiekt infrastruktury krytycznej". "Wszystkie odpowiednie służby działają na miejscu, pożar jest gaszony. Obecnie nie ma informacji o ofiarach. Obiekty cywilne i budynki mieszkalne w mieście nie zostały uszkodzone" - dodał.
Ambasada USA ostrzegała przed atakiem
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim przemówieniu w czwartek wieczorem ostrzegł przed możliwością przeprowadzenia przez Rosję w nocy masowego ataku na Ukrainę.
Przed możliwym atakiem ze strony Rosji ostrzegała również ambasada USA w Kijowie, która wydała alert bezpieczeństwa skierowany do amerykańskich obywateli przebywających na terenie Ukrainy. W komunikacie wskazano, że obowiązuje on na terytorium całego kraju.
Jak czytamy, instytucja otrzymała informację o "potencjalnie znaczącym ataku powietrznym", który może zostać przeprowadzony w każdej chwili w ciągu kilku najbliższych dni.
