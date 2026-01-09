Rozbita w czwartek kumulacja rosła od ośmiu losowań. Do czasu trafienia "szóstki" padło 625 749 wygranych niższych stopni o łącznej wartości ponad 22,7 mln zł.

Totalizator Sportowy podkreślił w komunikacie, że dzięki wszystkim grającym wsparto m.in. polską kulturę i sport. "W trakcie kumulacji gracze zasilili Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej kwotą 14 963 866,20 zł, a na Fundusz Promocji Kultury przeznaczono 3 990 364,32 zł" - czytamy.

Lotto. Szczęśliwa "szóstka". Zwycięzca zgarnął kilkanaście milionów

Główna wygrana o wartości 17 908 755,20 zł jest rekordem w grach LOTTO w Częstochowie. Zwycięzca, który odwiedził punkt przy ul. Równoległej 38/40, sam wskazał liczby na blankiecie.

Szczęśliwa "szóstka" wylosowana 8 stycznia w grze Lotto to: 9, 12, 21, 25, 44, 48.

Totalizator Sportowy przypomina, że w piątek w grze Eurojackpot w puli na główne wygrane znajdzie się 70 milionów zł.

Wysokie nagrody czekają też w sobotę. Tego dnia w Lotto i Lotto Plus do wygrania będzie odpowiednio 2 mln zł i 1 mln zł.

