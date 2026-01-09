Rosjanie uderzyli w nocy z czwartku na piątek. Zaatakowali Kijów i Lwów. Sadowy przekazał, że zgodnie z informacjami ukraińskich Sił Powietrznych rosyjski pocisk poruszał się po trajektorii balistycznej z prędkością 13 tys. km/h.

"To pierwszy taki atak na Lwów podczas wojny na pełną skalę. Miasto położone jest niecałe 70 kilometrów od granicy z Unią Europejską. To wyraźny sygnał dla naszych partnerów międzynarodowych: wojna Rosji nie kończy się na żadnych granicach" - podkreślił Andrij Sadowy w internetowym wpisie.

Atak na Lwów i problemy z gazem. Mer wyjaśnia

Strona ukraińska nie podaje dokładnie, co konkretnie chcieli zaatakować Rosjanie ani jaki był skutek ostrzału. Prawdopodobnie chodziło o znajdujący się w pobliżu Lwowa największy w Ukrainie podziemny magazyn gazu - kompleks Bilcze-Wołycko-Uherski.

Sadowy przekazał w piątek rano poinformował jedynie, że uruchomił się "automatycznym system bezpieczeństwa gazowego". Wstrzymano dostawy surowca do 376 podmiotów. "To nie jest awaria sieci. System został uruchomiony przez falę uderzeniową. Na miejscu pracują już specjaliści, którzy sprawdzają sprzęt. Następnie zostanie doprowadzony gaz" - zaznaczył mer.

Ostrzał Oriesznikiem. "Kraj morderców i kłamców"

Andrij Sadowy odniósł się również do stanowiska rosyjskiego resortu obrony, który oświadczył, że atak Oriesznikami to odwet za rzekomy, ukraiński atak na rezydencję Władimira Putina w grudniu. Strona ukraińska zaprzecza, że zaatakowała posiadłość.

"Twierdzą, że Oriesznik to 'zemsta" za fikcyjny atak na daczę rosyjskiego dyktatora. Nic nowego z kraju morderców i kłamców" - podsumował Sadowy.

