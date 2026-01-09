Świat zachwycony filmem z Polski. Miliony wyświetleń nagrania z wrocławskiego Zoo
Film wrocławskiego zoo stał się międzynarodowym hitem. Nagranie z "walki" nosorożca i niewielkiego mundżaka chińskiego w ciągu kilkunastu godzin zostało wyświetlone ponad pięć milionów razy.
"Ktoś tu chyba rano zapomniał spojrzeć w lustro. Szacunek dla Maruśki za anielską cierpliwość" - komentuje wrocławski ogród zoologiczny.
Opublikowany w czwartek film przedstawia "walkę" nosorożca o imieniu Maruśka i mundżaka chińskiego. To gatunek ssaka z podrodziny jeleni. Na wolności występuje naturalnie na Tajwanie oraz w kontynentalnych Chinach.
"Skąd ta brawura u samca mundżaka chińskiego? To zew natury. Jego partnerka ma ruję, a w kawalerze buzuje testosteron. Musi wyładować energię i pokazać, kto tu rządzi - nawet jeśli sparingpartnerka waży 1,7 tony. Kto by pomyślał, że w tym małym ciele drzemie aż taki wojownik?" - wyjaśnia wrocławskie zoo.
Film Zoo Wrocław. Międzynarodowy hit
Wideo stało się międzynarodowym hitem i nie uszło uwadze największych zagranicznych redakcji. "Przypadek Dawida i Goliata we wrocławskim zoo. 13-kilogramowy jeleń staje do walki z prawie dwutonowym nosorożcem i wydaje się, że wychodzi z tego starcia zwycięsko" - opisuje francuska agencja AFP.
ZOBACZ: Delfiny w Szczecinie. "Wodne renifery" wpłynęły do Odry
"Dramatyczny moment, w której dzielny, mały jeleń staje do walki z gigantycznym, 1,7-tonownym nosorożcem w zoo i wychodzi ze starcia zwycięsko" - dodaje amerykańska edycja brytyjskiego dziennika "The Sun".
W ciągu doby - tylko na facebookowym profilu wrocławskiego zoo - film wyświetlono ponad pięć milionów razy. Polubiono ponad 100 tysięcy razy. Nagranie zaliczyło też dziewięć tysięcy udostępnień.
