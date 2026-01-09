"Ktoś tu chyba rano zapomniał spojrzeć w lustro. Szacunek dla Maruśki za anielską cierpliwość" - komentuje wrocławski ogród zoologiczny.

Opublikowany w czwartek film przedstawia "walkę" nosorożca o imieniu Maruśka i mundżaka chińskiego. To gatunek ssaka z podrodziny jeleni. Na wolności występuje naturalnie na Tajwanie oraz w kontynentalnych Chinach.

🦌 🦏 Tiny 13kg deer takes on 1.7-tonne rhino at Wroclaw Zoo



A case of David vs Goliath at Wroclaw Zoo, as a tiny 13kg deer takes on a nearly two-tonne rhinoceros and appears to come out of the clash on top. pic.twitter.com/aKFpwP8VJd — AFP News Agency (@AFP) January 9, 2026

"Skąd ta brawura u samca mundżaka chińskiego? To zew natury. Jego partnerka ma ruję, a w kawalerze buzuje testosteron. Musi wyładować energię i pokazać, kto tu rządzi - nawet jeśli sparingpartnerka waży 1,7 tony. Kto by pomyślał, że w tym małym ciele drzemie aż taki wojownik?" - wyjaśnia wrocławskie zoo.

Film Zoo Wrocław. Międzynarodowy hit

Wideo stało się międzynarodowym hitem i nie uszło uwadze największych zagranicznych redakcji. "Przypadek Dawida i Goliata we wrocławskim zoo. 13-kilogramowy jeleń staje do walki z prawie dwutonowym nosorożcem i wydaje się, że wychodzi z tego starcia zwycięsko" - opisuje francuska agencja AFP.

ZOBACZ: Delfiny w Szczecinie. "Wodne renifery" wpłynęły do Odry

"Dramatyczny moment, w której dzielny, mały jeleń staje do walki z gigantycznym, 1,7-tonownym nosorożcem w zoo i wychodzi ze starcia zwycięsko" - dodaje amerykańska edycja brytyjskiego dziennika "The Sun".

W ciągu doby - tylko na facebookowym profilu wrocławskiego zoo - film wyświetlono ponad pięć milionów razy. Polubiono ponad 100 tysięcy razy. Nagranie zaliczyło też dziewięć tysięcy udostępnień.

jk / polsatnews.pl