Śmierć po porodzie w szpitalu w Grójcu. Nie żyje druhna OSP

"Z wielkim żalem i smutkiem informujemy, że 5.01.2026 w wyniku komplikacji po porodowych, odeszła z tego świata nasza koleżanka druhna Paula" - napisali w mediach społecznościowych strażacy z jednostki OSP Złotokłos.

"Paula zostawiła na tym świecie męża i dwóch synów" - poinformowali. Do wpisu załączono zdjęcia zmarłej kobiety.

Kobieta zmarła w grójeckim szpitalu. Prokuratura wszczęła śledztwo

30-letnia kobieta zmarła w poniedziałek na oddziale porodowym szpitala w Grójcu (woj. mazowieckie). Trafiła tam na rutynowy zabieg cesarskiego cięcia. Do jej zgonu miało dojść kilkanaście godzin po porodzie. Jej dziecko urodziło się zdrowe. Sprawą zajęli się śledczy.

- Na podstawie zawiadomienia męża zmarłej, prokurator wszczął śledztwo - poinformował w czwartek w rozmowie z TVN24 Krzysztof Sobechowicz z Prokuratury Rejonowej w Grójcu. - Kwestia śmierci tej pacjentki będzie wyjaśniana - dodał. Zaznaczył, że na tym etapie śledztwa prokuratorzy nie będą udzielać więcej informacji.

Zawiadomienie do organów ścigania zostało złożone przez męża zmarłej osoby.

Śmierć w szpitalu. Szpital w Grójcu wydał oświadczenie

Zarząd Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu wydał w piątek oświadczenie ws. tragedii.

"Informujemy, że dokumentacja medyczna dotycząca przedmiotowej sprawy została zabezpieczona i przekazana do Prokuratury Rejonowej w Grójcu. W szpitalu zostało wszczęte wewnętrzne postępowanie wyjaśniające. Obecnie, w związku z prowadzonymi czynnościami przez Prokuraturę, szpital nie będzie udzielał dodatkowych informacji. Zapewniamy, że Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu w pełni współpracuje ze wszystkimi właściwymi instytucjami w celu rzetelnego i pełnego wyjaśnienia wszelkich okoliczności tego bolesnego i tragicznego zdarzenia" - napisano w dokumencie.

Sprawą zainteresował się również Rzecznik Praw Pacjenta.

"Obecnie czekamy na wyjaśnienia podmiotu leczniczego oraz zwróciliśmy się do prokuratury o przekazanie dotychczasowych ustaleń w przedmiotowej sprawie. Po analizie otrzymanych informacji Rzecznik podejmie dalsze czynności w ramach swoich kompetencji" - przekazało mediom w piątek biuro Rzecznika Praw Pacjenta.

