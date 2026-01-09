Jeszcze przed rozpoczęciem protestu, na godz. 10.00 zaplanowano spotkanie przedstawicieli rolników z prezydentem Karolem Nawrockim.

Manifestacja rozpocznie się godzinę później. Z placu Defilad ruszy rondem de Gaulle'a, Nowym Światem na plac Trzech Krzyży, Alejami Ujazdowskimi, ulicą Matejki i Wiejską przed Sejm ulicą Piękną. Następnie ponownie Alejami Ujazdowskimi, przed Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Protest rolników. Utrudnienia w Warszawie

Stołeczny magistrat informuje o utrudnieniach na ulicach stolicy. "Nad przebiegiem wydarzenia będą czuwali policjanci. Funkcjonariusze na bieżąco będą decydowali o zamknięciu ulic na trasie przemarszu, jak i ulic poprzecznych" - czytamy w komunikacie Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.

W przypadku braku możliwości przejazdu autobusy linii 107, 108, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 131, 158, 159, 166, 171, 175, 180, 503, 507, 517, 520, 521, 525 i tramwaje 4, 7, 9, 15, 16, 18, 22, 24, 25 zostaną skierowane na trasy objazdowe.

ZOBACZ: Protesty rolników przeciwko umowie z Mercosur. W Brukseli doszło do starć z policją

Na terenie Warszawy umieszczone są znaki zakazu wjazdu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych.

Takie zakazy są m.in. w lokalizacjach: Okuniewska/1 Praskiego Pułku, Trakt Brzeski/Jana Pawła II, Patriotów/Bysławska, Walcownicza/Patriotów, Wał Miedzeszyński/Bysławska, Przyczółkowa/Waflowa, Puławska/Karczunkowska, Aleja Krakowska/S-2, Aleje Jerozolimskie/Ryżowa, Kasprzaka/Ordona, Wolska/Elekcyjna, S-8/Połczyńska, Górczewska/Lazurowa, Arkuszowa/Estrady, Pułkowa/Wóycickiego, Modlińska/Płochocińska, Modlińska na wys. ul. Sprawnej. W przypadku złamania tego zakazu należy spodziewać się kontroli drogowej, która może zakończyć się mandatem karnym.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Czarzasty z propozycją dla prezydenta. "My panu pomożemy" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jk / polsatnews.pl / PAP