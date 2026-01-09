Prof. Witold Orłowski w programie "Najważniejsze pytania"

Co czeka polską gospodarkę w 2026 roku? Czy uda się utrzymać inwestycje w zbrojenia? Gościem Karoliny Olejak i Przemysława Szubartowicza w "Najważniejszych pytaniach" będzie ekonomista prof. Witold Orłowski.

Transmisja w Polsat News, Interii oraz na polsatnews.pl od godz. 18.00.

 

