Prof. Witold Orłowski w programie "Najważniejsze pytania"
Polska
Co czeka polską gospodarkę w 2026 roku? Czy uda się utrzymać inwestycje w zbrojenia? Gościem Karoliny Olejak i Przemysława Szubartowicza w "Najważniejszych pytaniach" będzie ekonomista prof. Witold Orłowski.
Transmisja w Polsat News, Interii oraz na polsatnews.pl od godz. 18.00.
Wcześniejsze odcinki programu "Najważniejsze pytania" możesz zobaczyć TUTAJ.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej