Poprawki Senatu przyjęte. Sejm zakończył prace nad budżetem

W piątek Sejm głosował nad poprawkami Senatu do ustawy budżetowej. Posłowie przyjęli 10 poprawek. Tym samym Sejm zakończył prace nad budżetem.

Ustawa budżetowa na 2026 r. zakłada, że wydatki państwa wyniosą 918,9 mld zł, a deficyt budżetowy ukształtuje się na poziomie nie wyższym niż 271,7 mld zł. Dochody budżetu państwa zaplanowano w wysokości 647,2 mld zł.

Teraz ustawa trafi do prezydenta Karola Nawrockiego do podpisu. Konstytucja przewiduje, że prezydent podpisuje budżet w ciągu 7 dni albo kieruje ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego, który w tej sprawie musi orzec nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania ustawy.

