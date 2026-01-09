Polacy o wyjściu z Unii Europejskiej. Zdecydowana opinia w sondażu

"Czy Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej?" - usłyszeli uczestnicy badania Pollster zleconego przez "Super Express". Niemal trzy czwarte ankietowanych (69 proc.) uznało, że Polska nie powinna opuszczać szeregów UE. 51 proc. odpowiedziało "zdecydowanie nie", a kolejnych 18 proc. respondentów wybrało opcję "raczej nie".

Wyjście Polski z Unii Europejskiej popiera zaś 22 proc. badanych. 10 proc. respondentów deklaruje "zdecydowane" poparcie dla polexitu, a 12 proc. uważa, że Polska "raczej" powinna w najbliższym czasie skorzystać z tej opcji.

9 proc. osób nie potrafiło wskazać w tej sprawie jednoznacznej odpowiedzi.

Polexit? Polacy za członkostwem w UE, ale przeciw strefie euro. Nowy sondaż

Politolog dr Bartłomiej Machnik, komentując wyniki sondażu, podkreśla, że dyskusja o wyjściu Polski z Unii Europejskiej jest "podgrzewana wyłącznie na potrzeby bieżącej walki politycznej".

- Polacy byli, są i będą euroentuzjastami - mówił w rozmowie z "Super Expressem". - Natomiast nie można zapominać o tym, że jednym z elementów rozwoju wszelakich instytucji jest pewna krytyka czy dostosowanie się do zmieniającej się rzeczywistości, i dyskusja o kształcie Unii Europejskiej jest jak najbardziej potrzebna – dodaje ekspert.

Pollster przeprowadził również sondaż, w którym przeanalizowano nastroje Polaków w kwestii wejścia Polski do strefy euro. Zdanie większości ankietowanych pozostaje niezmienne - Polacy nie chcą, aby w perspektywie następnych kilku lat euro zastąpiło złotego.

Euro zamiast złotego? Polacy odpowiedzieli

70 proc. ankietowanych uważa, że w Polsce nie powinniśmy płacić europejską walutą. Za wejściem do strefy euro jest zaś 21 proc. badanych. 9 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Podobnie prezentują się wyniki sondażu przeprowadzonego w grudniu przez IBRiS na zlecenie Rzeczpospolitej. Wówczas ankietowanych zapytano, czy w ciągu najbliższej dekady Polska powinna dołączyć do grona 21 państw, w których obowiązuje europejska waluta.

ZOBACZ: Zwolennicy wyjścia z Unii Europejskiej rosną w siłę? Przeprowadzono badanie

62 proc. badanych jest przeciwna temu scenariuszowi, w tym 44 proc. wybrało opcję "zdecydowanie nie".Zwolenników przyjęcia wspólnej europejskiej waluty było 28,5 proc

Jak mówił Machnik, Polacy czerpią z członkostwa w Unii liczne korzyści, jednak wciąż uważają, że przystąpienie do strefy euro nie miałoby zbyt wielu pozytywnych skutków.

- Polacy w Unii Europejskiej jako instytucji widzą dużo korzyści, które nie dotyczą bezpośrednio aspektów stricte finansowych. Natomiast waluta euro jest już tym obszarem, który skupia w sobie makroekonomiczne elementy - mówił ekspert.

Sondaże Pollster wykonano na reprezentatywnej grupie 1002 dorosłych Polaków metodą CAWI w dniach 31 grudnia 2025 roku – 1 stycznia 2026 roku. Margines błędu statystycznego wynosi 3 proc.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni