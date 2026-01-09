We wtorek 6 stycznia 46-letni Hari Budha Magar wszedł na najwyższy szczyt Antarktydy - Masyw Vinsona. Był to ostatni etap jego misji rozpoczętej w 2018 roku. Jak relacjonuje "New York Post", Hari zdobył ostatnią górę po trzydniowej wyprawie, w której zmagał się z temperaturami -25 st. C.

Jak sam podkreśla, jego ambicją jest zwiększenie wiedzy społeczeństwa o niepełnosprawności i "inspirowanie innych do wspinania się na ich własne góry - niezależnie od tego, jaka to góra".

"Wszystko jest możliwe, jeśli tylko starczy determinacji. Owszem, być może będziesz musiał zmienić swoje podejście, zwrócić się o pomoc lub myśleć inaczej, ale dasz radę" - mówi dalej Hari, którego cytuje "NYT".

Weteran z Afganistanu. Góry pomogły mu wyjść z kłopotów

Hari stracił obie nogi w 2010 roku, kiedy służył w Afganistanie w Brygadzie Gurkhów w strukturach brytyjskiej armii. To jednostka złożona z żołnierzy pochodzenia nepalskiego. Został ranny po eksplozji improwizowanego ładunku wybuchowego.

Wspinacz przyznaje, że po amputacji zmagał się z trudniejszym okresem w życiu, walczył z depresją i uzależnieniem. Pomocne okazały się nowe pasje, w których nie zabrakło adrenaliny. Najpierw zainteresował się spadochroniarstwem, następnie golfem i narciarstwem. W końcu zdecydował, że spełni marzenie z dzieciństwa i zdobędzie Mount Everest.

Hari Budha Magar. Walka o marzenia z władzami Nepalu

Oficjalnie projekt dotyczący najwyższych gór świata rozpoczął się w 2018 roku. Wtedy Hari po raz pierwszy złożył wniosek o zezwolenie na zdobycie Everestu, ale władze Nepalu odrzuciły podanie. Wówczas zakazywały niepełnosprawnym wspinaczom wstępu na najwyższą z gór.

Odwoływał się w sądzie i ostatecznie Hari zdobył Everest cztery lata później. W kolejnych latach kontynuował plan zdobycia najwyższych gór na wszystkich siedmiu kontynentach Ziemi. W historii alpinizmu wyczynu dokonało około 500 osób, Hari jest pierwszą, która zrobiła to po amputacji obu nóg powyżej kolana.

"Każdy z siedmiu szczytów wiązał się z różnymi i ogromnymi wyzwaniami, takimi jak niskie temperatury i śnieg panujące na Antarktydzie, ale kiedy ludzie łączą siły i pomagają sobie nawzajem, a procedury i sprzęt dostosowują się do potrzeb osób niepełnosprawnych, wszystko jest możliwe" - mówi Hari cytowany przez "NYT".

