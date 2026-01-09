- Zaproponowałem panu prezydentowi, że w sprawach bezpośrednio dotyczących bezpieczeństwa Polski (…) są punkty, które wymagają bardzo solidarnego działania wszystkich polskich instytucji - wskazał Donald Tusk po spotkaniu z Karolem Nawrockim.

- Z zadowoleniem przyjmuję deklarację pana prezydenta, że w tych sprawach jest tego samego zdania. To znaczy wyjmujemy kwestie Ukrainy, Rosji, bezpieczeństwa militarnego i Polski ze sporów i politycznej, wewnętrznej walki i to musi być nasze wspólne działanie - podkreślił premier.

ZOBACZ: "Mają takie samo zdanie". Rzecznik prezydenta po spotkaniu Nawrockiego z Tuskiem

Dodał też, że politycy zgodzili się do "kształtowania jednej linii państwa polskiego w sprawach bezpieczeństwa". Ponadto prezydent i premier uzgodnili, że będą zabiegali o proces ratyfikacji w przypadku przyjęcia porozumienia pokojowego dotyczącego Ukrainy.

Tusk oświadczył, że spotkanie z Karolem Nawrockim przebiegało w dobrej atmosferze i "pozostało coś ze świątecznego nastroju".

Spotkanie Nawrocki-Tusk. Premier przyjechał do Pałacu

Premier Donald Tusk pojawił się w Pałacu Prezydenckim w piątek około godziny 13.30. Spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim było podyktowane koniecznością uzgodnienia stanowiska Polski na arenie międzynarodowej.

Rozmowy te szef rządu zapowiedział po wtorkowym szczycie tzw. koalicji chętnych w Paryżu. Jednym z kluczowych tematów były trwające negocjacje dotyczące Ukrainy, których celem jest zakończenie wojny.

ZOBACZ: Trzy weta prezydenta Nawrockiego. "Granice, których przekroczyć nie wolno"

Tusk podkreślał wówczas, że chce omówić z prezydentem podział ról między głową państwa a rządem w procesie zmierzającym do zapewnienia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa po ewentualnym zawieszeniu broni.

Było to pierwsze spotkanie premiera i prezydenta od wielu miesięcy. Poprzednia rozmowa Donalda Tuska z Karolem Nawrockim odbyła się w połowie września 2025 roku.

Protest rolników i umowa z krajami Mercosur

Podczas konferencji po spotkaniu z prezydentem Tusk mówił również o proteście rolników i umowie Unii Europejskiej z krajami Mercosur. W piątek Wspólnota zgodziła się na przyjęcie dokumentu, a mniejszość blokująca, w tym Polski, była zbyt mała, by uniemożliwić przyjęcie nowego rozwiązania.

- Szczerze powiedziawszy spodziewałem się większej manifestacji - oświadczył premier, komentując protest. - To nie była manifestacja przeciwko rządowi, niezależnie od tego, że kilku działaczy PiS-u usiłuje z tej manifestacji zrobić antyrządowy ruch - zaznaczył.

Szef rządu podkreślił, że rząd ma identyczne zdanie jak demonstrujący, a najwięcej odpowiedzialności za sprawę Mercosur ponoszą politycy Prawa i Sprawiedliwości.

ZOBACZ: Umowa Unia Europejska-Mercosur. Zapadła ostateczna decyzja

Komentując sprawę Mercosuru, Tusk zwrócił uwagę, że środowisko prezydenta wielokrotnie wskazywało na dobre rozmowy Nawrockiego z premier Włoch Giorgią Meloni. Tymczasem to Rzym nie zdecydował się poprzeć mniejszości blokującej na forum UE.

- Tylko przypominam, że ktoś się chyba zobowiązał, że przekona panią premier Meloni do tego, aby zmieniła zdanie. To właśnie stanowisko Włoch zdecydowało o tym, że nie zablokowano Mercosuru. Ktoś się powoływał na przyjaźń z panią premier. I nie dowiózł. Ja swoje zadanie wykonałem. Rząd głosował przeciw i kilkoro naszych sojuszników. Nie wystarczyło. Tyle mam do powiedzenia - oświadczył Donald Tusk.

