Marcin Przydacz w programie "Graffiti" [OGLĄDAJ]

Polska

Marcin Przydacz, szef biura polityki międzynarodowej w kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, jest gościem Grzegorza Kępki w piątkowym wydaniu programu "Graffiti". Transmisja w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

Mężczyzna w okularach w studiu telewizyjnym.
Polsat News
Marcin Przydacz gościem piątkowego wydania programu "Graffiti"

mdb / polsatnews.pl
