Polska

Jaką drogą pójdzie Prawo i Sprawiedliwość? Czy wszystkie wewnętrzne spory zostały zażegnane? Marek Tejchman o sytuację w partii zapyta Jacka Sasina. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24 oraz na portalach polsatnews.pl i Interia.

Mężczyzna w garniturze podczas programu telewizyjnego.
Polsat News
Jacek Sasin w programie "Gość Wydarzeń"

W drugiej części programu rozmowa z Markiem Budziszem (Strategy&Future).

 

WIDEO: "Ewidentna różnica zdań". Motyka o pracach ws. reformy PIP
jk / polsatnews.pl
