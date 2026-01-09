Duża awaria na kolei w Katowicach. "Przepalenie sieci trakcyjnej"

Polska

Koleje Śląskie poinformowały o opóźnieniach pociągów z powodu awarii, do której doszło w piątek rano pomiędzy stacjami Katowice a Katowice Zawodzi. Przyczyną utrudnień było przepalenie sieci trakcyjnej. Pasażerowie dwóch pociągów utknęli w pojazdach.

Niebiesko-biały pociąg Kolei Śląskich na peronie dworca.
Wikimedia Commons
W Katowicach doszło do przepalenia sieci trakcyjnej

Z powodu awarii, do której doszło po godz. 7:00 w piątek, opóźnionych bądź odwołanych jest przynajmniej sześć pociągów. Przewoźnik poprosił pasażerów o śledzenie bieżących komunikatów.


W związku z utrudnieniami uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Zaznaczono, że bilety kolejowe też są honorowane w pojazdach pojazdach Transportu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Przepalenie sieci trakcyjnej. Awarię usunięto, ale utrudnienia potrwają

Koleje Śląskie przekazały w komunikacie, że pociągi wjeżdżają do stacji Katowice wyłącznie od strony Katowic Ligoty. Podkreślono, że niemożliwy jest wjazd od strony Chorzowa, Mysłowic i Sosnowca.

 

ZOBACZ: Polacy stworzyli potężny dysk SSD. 122 TB i kosmiczna prędkość

 

Według informacji przekazanych przez kolejarzy awarię udało się usunąć - tuż przed godz. 10:00 napięcie wróciło do sieci i ruszyły pierwsze pociągi. Pasażerowie wciąż muszą się jednak liczyć z opóźnieniami.

Awaria na kolei. Pasażerowie utknęli w pociągach

"Wszystko powoli zacznie wracać do normy" - przekazał Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Dodał, że jeśli nie dojdzie do ponownej awarii, prawidłowy ruch pociągów zostanie przywrócony ok. godz. 12-13:00.

 

Przed wjazdem do Katowic stanęły dwa pociągi z pasażerami na pokładach.

 

"W związku z barierami infrastrukturalnymi, nie ma możliwości opuszczenia pojazdów. Pociągi czekają na lokomotywę spalinową, która wprowadzi je do stacji Katowice" - czytamy w komunikacie Kolei Śląskich.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Pan śmiejąc się z tej ustawy, śmieje się z setek tysięcy Polaków". Spięcie polityków w studio
Adam Gaafar / polsatnews.pl
Czytaj więcej
KATOWICEKOLEJE ŚLĄSKIEOPÓŹNIENIA POCIĄGÓWPOCIĄGIPOLSKA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 