Z powodu awarii, do której doszło po godz. 7:00 w piątek, opóźnionych bądź odwołanych jest przynajmniej sześć pociągów. Przewoźnik poprosił pasażerów o śledzenie bieżących komunikatów.



W związku z utrudnieniami uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Zaznaczono, że bilety kolejowe też są honorowane w pojazdach pojazdach Transportu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Przepalenie sieci trakcyjnej. Awarię usunięto, ale utrudnienia potrwają

Koleje Śląskie przekazały w komunikacie, że pociągi wjeżdżają do stacji Katowice wyłącznie od strony Katowic Ligoty. Podkreślono, że niemożliwy jest wjazd od strony Chorzowa, Mysłowic i Sosnowca.

Według informacji przekazanych przez kolejarzy awarię udało się usunąć - tuż przed godz. 10:00 napięcie wróciło do sieci i ruszyły pierwsze pociągi. Pasażerowie wciąż muszą się jednak liczyć z opóźnieniami.

Awaria na kolei. Pasażerowie utknęli w pociągach

"Wszystko powoli zacznie wracać do normy" - przekazał Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Dodał, że jeśli nie dojdzie do ponownej awarii, prawidłowy ruch pociągów zostanie przywrócony ok. godz. 12-13:00.

Przed wjazdem do Katowic stanęły dwa pociągi z pasażerami na pokładach.

"W związku z barierami infrastrukturalnymi, nie ma możliwości opuszczenia pojazdów. Pociągi czekają na lokomotywę spalinową, która wprowadzi je do stacji Katowice" - czytamy w komunikacie Kolei Śląskich.

