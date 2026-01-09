Akcja na morzu. Amerykanie przejmują kolejny tankowiec

Powołując się na źródło w amerykańskim rządzie, agencja Reuters przekazała, że Stany Zjednoczone prowadzą obecnie operację przejęcia statku powiązanego z Wenezuelą. To tankowiec Olina, zlokalizowany u wybrzeży Karaibów w pobliżu Trynidadu i Tobago.

Jak zauważa agencja, to już piąte przejęcie statków przez USA, związane z napiętymi stosunkami z Wenezuelą. Działania Waszyngtonu są zorientowane na całkowite przejęcie kontroli nad eksportem wenezuelskiej ropy naftowej, poinformowali w piątek dwaj amerykańscy urzędnicy.

Kolejny tankowiec w rękach Amerykanów. Akcja u wybrzeży Karaibów

Tankowiec Olina miał fałszywie płynąć pod banderą Timoru Wschodniego. W zeszłym tygodniu, krótko po aresztowaniu prezydenta Weneueli Nicolasa Maduro, statek wypłynął z kraju w pełni załadowany ropą i powrócił w to samo miejsce, podało źródło branżowe zapoznane ze sprawą.

USA nałożyły na Olinę sankcje już w styczniu zeszłego roku. Jak przekonywali amerykańscy urzędnicy, statek należał do tzw. floty cieni, czyli statków w nielegalny sposób transportujących drogą morską różnego rodzaju towary.

"Przejęcie jest następstwem długotrwałego pościgu za tankowcami powiązanymi z objętymi sankcjami transportami wenezuelskiej ropy naftowej w tym regionie" - poinformowała brytyjska firma Vanguard, analizująca sytuację na rynku morskim.

Vanguard podała również, że po raz ostatni system śledzenia lokalizacji statku był aktywny 52 dni temu w wenezuelskiej strefie ekonomicznej.

Napięcie na linii USA-Wenezuela. Deklaracja Trumpa

Waszyngton konsekwentnie prowadzi agresywną politykę skierowaną przeciw handlowi ropą z Wenezuelą. Jak podkreślała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt, Donald Trump nadal będzie egzekwował embargo na wszystkie statki floty cieni, które nielegalnie transportują ropę naftową.

USA od dawna wywierały presję na wenezuelski reżim, oskarżając go o wspieranie przemytu narkotyków i nielegalnej migracji.

Do punktu kulminacyjnego w konflikcie amerykańsko-wenezuelskim doszło w sobotę, gdy wojska USA zaatakowały stolicę Wenezueli i aresztowały prezydenta Nicolasa Maduro i jego żonę. Przywódca został oskarżony m.in. o przemyt narkotyków do USA i nielegalne wydawanie paszportów. Jak twierdzą zagraniczne media, proces polityka może ciągnąć się nawet kilka lat.

Prezydent USA Donald Trump powiedział, że nie będzie kontynuował ataków na Wenezuelę, jeśli pełniąca obowiązki prezydenta Delcy Rodriquez będzie współpracować z amerykańskim rządem.

