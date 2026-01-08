Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że Polska jest w obszarze siodła barycznego, pomiędzy wyżami znad Atlantyku i północno-wschodniej Rosji, a układami niżowymi znad północno-zachodniej i południowo-wschodniej Europy. Znajdujemy się w powietrzu pochodzenia arktycznego.

W środę IMGW wydał ostrzeżenie I stopnia przed silnym mrozem dla części województw warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego i podlaskiego. Alerty obowiązują do czwartku do godz. 9:00.

Instytut wydał również ostrzeżenie I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w woj. lubelskim i podkarpackim. Alerty obowiązują do czwartku do godz. 17:00., a prawdopodobieństwo wystąpienia przewidywanych zjawisk wynosi 80 proc.

Gęste mgły i 21 stopni mrozu. Polska w uścisku zimy

Rano na północy Polski możliwe są lokalne mgły osadzające szadź i ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od -8 do -5 st. C. Cieplej będzie na zachodzie, południowym zachodzie i miejscami nad morzem: od -4 st. C do -2 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie i wschodzie okresami porywisty, na przeważającym obszarze kraju z kierunków północnych, tylko zachodzie i północnym zachodzie przeważnie południowo-wschodni. Na południowym wschodzie wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. W Karpatach wiatr w porywach do 60 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, zwłaszcza na zachodzie i południu kraju. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie, słabe opady śniegu. Lokalnie na północy też mogą wystąpić mgły osadzające szadź i ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od -17 st. C, miejscami na północy do -9 st. C, -8 st. C na południowym wschodzie i miejscami na zachodzie.

Na Podhalu lokalnie spodziewany jest spadek temperatury do -21 st. C. Cieplej będzie w rejonie Półwyspu Helskiego (około -7 st C.).

Pogoda przed weekendem. Dwucyfrowe mrozy w Warszawie

W czwartek w Warszawie prognozowane jest zachmurzenie duże i całkowite. Miejscami mogą wystąpić słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie -6 st. C., a minimalna -14 st. C. Wiatr w stolicy będzie słaby, północno-zachodni i północny.

W kolejnym dniu termometry w stolicy pokażą maksymalnie -8 st. C. W piątek również przewidywane są słabe opady śniegu oraz duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na południu także z licznymi rozpogodzeniami. Miejscami opady śniegu, zwłaszcza na zachodzie, tam lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść około 5 cm. Temperatura maksymalna od -10st. C na północnym wschodzie i północy do -5 st. C, -3 st. C na zachodzie, południowym zachodzie i nad samym morzem.

