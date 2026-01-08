Trzeci stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach. Jest alert RCB
TOPR ogłosił trzeci stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach. "Wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu dodatkowym" - przekazały służby. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o nie wychodzenie w góry bez odpowiedniego doświadczenia i sprzętu i śledzenie komunikatów lawinowych.
Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przekazało, że wbrew prognozom w nocy w Tatrach spadł śnieg. W najwyższych partiach gór, zwłaszcza na przełamaniach i w pobliżu grani, mogą zalegać depozyty śniegu, które stanowią szczególne zagrożenie.
W związku z tym wprowadzony został trzeci stopień zagrożenia lawinowego.
"Poruszanie się wymaga bardzo dużego doświadczenia i umiejętności oraz posiadania bardzo dużej zdolności do oceny lokalnego zagrożenia lawinowego. Należy unikać stromych stoków, szczególnie wskazanych w komunikacie lawinowym jako niekorzystnych pod względem wystawy lub wysokości. Konieczne jest zachowanie elementarnych środków bezpieczeństwa" - przekazał TOPR.
Służby poinformowały, że w szczególnych przypadkach może dochodzić do samoistnego schodzenia bardzo dużych lawin.
"Pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest związana umiarkowanie bądź słabo. Wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu dodatkowym" - poinformował TOPR.
W związku z zagrożeniem lawinowym alert dla mieszkańców powiatu tatrzańskiego wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
"Uwaga! 8-11 stycznia wysokie zagrożenie lawinowe. Zachowaj ostrożność. Nie wychodź w góry bez doświadczenia i sprzętu" - apeluje RCB.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca m.in. monitorowanie komunikatów lawinowych, korzystanie wyłącznie z oznakowanych tras i szlaków, poruszanie się w górach wyłącznie w grupach, Szczególną uwagę należy zwracać na nawisy śnieżne na grzbietach i krawędziach. Niedoświadczonym turystom RCB odradza wychodzenie w góry.
