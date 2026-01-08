W ocenie posła Koalicji Obywatelskiej Mariusza Witczaka spór kompetencyjny wokół nominacji ambasadorskich został dostrzeżony w Białym Domu. Placówka w Waszyngtonie pozostaje jedną z nieobsadzonych - od listopada 2024 r. kieruje nią pełniący obowiązki chargé d’affaires Bogdan Klich, któremu Karol Nawrocki odmawia wydania listów uwierzytelniających.

ZOBACZ: Spór o bezpieczeństwo w "Śniadaniu Rymanowskiego". Prezydent "terroryzuje" i "bierze zakładników"

Polska od półtora roku bez ambasadora w USA. Witczak: Amerykanie naciskają

- Amerykanie naciskają na kancelarię prezydenta Nawrockiego, i opinia międzynarodowa, bo są różne źródła nacisków, żeby jednak sprawę ambasadora uporządkować - powiedział Mariusz Witczak na antenie Polsat News.

- Zniecierpliwienie administracji Donalda Trumpa wobec nieprofesjonalnej polityki Karola Nawrockiego czy jego administracji zostało kilkakrotnie wyrażone - dodał polityk KO.

ZOBACZ: Spór wokół nominacji ambasadorskich. Sikorski: Mam nadzieję, że prezydent się zreflektuje

W ocenie Mariusza Witczaka prezydent Karol Nawrocki przecenia jakość swoich relacji z Donaldem Trumpem. Poseł twierdzi, że nie wykraczają one poza zwyczajowe relacje partnerskie.

- Relacja Donalda Trumpa i Karola Nawrockiego ma charakter kurtuazyjny. Ja nie spotkałem się z żadną rzeczą, konkretną, którą by Karol Nawrocki w relacji z Donaldem Trumpem przeforsował - powiedział Witczak.

Spór wokół nominacji ambasadorskich. W styczniu spotkanie Nawrocki-Sikorski

Jedną z osi sporu rządu z prezydentem pozostają nominacje ambasadorskie - według wicepremiera Sikorskiego "prezydent Karol Nawrocki ma na biurku wnioski o kilkadziesiąt odwołań osób, które opuściły placówki dyplomatyczne, oraz ok. 40 wniosków o powołanie ambasadorów". "Niestety nie podpisał żadnego" - mówił Sikorski w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych i prezydent nie mogą znaleźć porozumienia w kwestii pierwszeństwa w nominacji. "Za PiS uchwalono ustawę o służbie zagranicznej, w której czarno na białym zapisano, że prezydent powołuje ambasadora na wniosek ministra spraw zagranicznych" - mówił Sikorski.

"Najpierw trzeba ustalić z prezydentem listę" - twierdzi Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Rozstrzygnięcia można spodziewać się po spotkaniu Nawrockiego z Sikorskim, do którego ma dojść w styczniu.

ZOBACZ: Spotkanie Nawrockiego z Tuskiem. "Sytuacja na świecie się zaognia"

Wcześniej Karol Nawrocki ma się spotkać z premierem. W sobotę Nawrocki i Tuska mają rozmawiać o bezpieczeństwie i spróbować załagodzić spór. W przyszłym tygodniu prezydent ma się spotkać szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i ministrem-koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem, by rozwiązać spór wokół nominacji oficerskich dla funkcjonariuszy ABW i SKW.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni