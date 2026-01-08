Wypowiedź Mariji Zacharowej stanowi pierwszą reakcję Moskwy na decyzje ogłoszone podczas wtorkowego szczytu koalicji chętnych w Paryżu.

Przedstawiciele uczestniczących w tym spotkaniu 35 państw, głównie europejskich, uzgodnili rozmieszczenie wielonarodowych sił w Ukrainie i udział w monitorowaniu potencjalnego zawieszenia broni pod przywództwem USA po zawarciu hipotetycznego porozumienia z Rosją.

ZOBACZ: Moskiewska fabryka w ogniu. Nie będzie silników do myśliwców Suchoj?

Wielka Brytania i Francja podpisały przy tej okazji deklarację intencyjną z Ukrainą, w której wyrażają gotowość do wysłania swoich żołnierzy w przypadku zawieszenia broni.

Wielonarodowe siły w Ukrainie. Zacharowa: Celem jest dalsza eskalacja

- Wszystkie te jednostki i obiekty będą traktowane jako uzasadnione cele bojowe dla sił zbrojnych Rosji. Ostrzeżenia te były wielokrotnie powtarzane na najwyższym szczeblu i pozostają aktualne – powiedziała w reakcji na te zapowiedzi Zacharowa.

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ oceniła, że deklaracje koalicji chętnych są dalekie od pokojowego planu rozwiązania konfliktu. - Celem nie jest osiągnięcie trwałego pokoju i bezpieczeństwa, lecz dalsza militaryzacja, eskalacja i ekspansja konfliktu - stwierdziła.

Zacharowa dodała, że członkowie koalicji zamierzają rozmieścić wielonarodowe siły, aby pomóc w odbudowie armii ukraińskiej.

Rosja podkreślała w przeszłości, że wszelkie działania wojskowe w Ukrainie stanowią dla niej czerwoną linię.

polsatnews.pl / PAP / TASS