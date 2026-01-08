Polska zyskała silnego sojusznika. Kolejny kraj przeciwko umowie z Mercosur

"Francja postanowiła zagłosować przeciwko podpisaniu umowy między Unią Europejską a krajami Mercosur" - przekazał w X Emmanuel Macron. Przeciw umowie z państwami Ameryki Południowej zagłosować ma m.in. także Polska. Waży się decydujący dla mniejszościowej koalicji głos Włoch. Tymczasem według nieoficjalnych doniesień tuż przed głosowaniem cypryjska prezydencja podjęła zaskakującą decyzję.

Francja zagłosuje przeciw umowie UE z Mercosur

W piątek Rada UE zagłosuje nad umową handlową z państwami Mercosur - Argentyną, Boliwią, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem. Przeciwna umowie jest m.in. Polska. "Polska będzie podtrzymywała negatywne stanowisko wobec umowy UE z Mercosur" - zapowiedział po grudniowym szczycie UE premier Donald Tusk.

 

ZOBACZ: Mocne słowa Macrona o USA. "Odwracają się od swoich sojuszników"

 

Sprzeciw wobec umowy handlowej z Mercosur na dzień przed głosowaniem potwierdził prezydent Francji Emmanuel Macron. "Francja opowiada się za handlem międzynarodowym, ale umowa UE-Mercosur jest umową z innej epoki, negocjowaną zbyt długo i opartą na zbyt starych podstawach" - przekazał Macron we wpisie na X.

 

"Francja postanowiła zagłosować przeciwko podpisaniu umowy między Unią Europejską a krajami Mercosuru" - zadeklarował prezydent Francji.

Francja przeciwko umowie z Mercosur. W piątek głosowanie Rady UE

Macron zaznaczył, że Francji udało się wprowadzić trzy korzystne dla europejskiej produkcji rolniczej zmiany w pierwotnych założeniach umowy. W rezultacie państwa Mercosur mają obowiązywać tzw. lustrzane standardy hodowli, wprowadzone mają zostać wzmocnione kontrole sanitarne. Ponadto obowiązywać ma tzw. mechanizm hanulcowy - gdy rynek produktów rolnych w Europie ulegnie destabilizacji, import z państw ma zostać wstrzymany Mercosur.

 

ZOBACZ: Protesty przeciwko Mercosur. Szef Kancelarii Prezydenta apeluje do rządu

 

Mimo tych innowacji umowa Mercosur została odrzucona podczas debat we francuskim Zgromadzeniu Narodowym i Senacie. "W tym kontekście Francja zagłosuje przeciwko podpisaniu umowy" - przekazał prezydent Francji.

Ważą się losy małej koalicji. Decydujący głos może należeć do Włoch

W ocenie Macrona umowa "naraża na szwank wrażliwe sektor rolnictwa, które są kluczowe dla suwerenności żywnościowej", nawet z wniesionymi przez Francję poprawkami.


"Podpisanie umowy to nie koniec historii. Będę nadal walczył o pełną i konkretną realizację zobowiązań podjętych przez Komisję Europejską oraz o ochronę naszych rolników" - zadeklarował Macron.

 

ZOBACZ: "Powinna zostać zablokowana". Europoseł o umowie z Mercosur

 

Decydujący w piątkowym głosowaniu może być głos Włoch, które według nieoficjalnych doniesień zmieniły obóz i zagłosują za przyjęciem traktatu.

 

"Włochy zdają się gotowe dołączyć do obozu pro-Mercosur, obok Niemiec, Holandii, Hiszpanii i krajów skandynawskich, co skutecznie położy kres ostatnim nadziejom Paryża na utworzenie, wraz z Polską, Węgrami i Austrią, blokującej mniejszości" - podał dziennik "La Monde".

Media: Gwałtowny zwrot w sprawie umowy z Mercosur tuż przed głosowaniem

W czwartek stacja RMF FM podała nieoficjalnie, że cypryjska prezydencja w Radzie UE miała zdecydować o kluczowej zmianie przed piątkowym głosowaniem. W rezultacie, jeśli umowa zostanie przegłosowana, może zacząć obowiązywać już od poniedziałku.

 

W pakiecie, nad którym ma w piątek głosować UE, znajdowały się klauzule uniemożliwiające tymczasowe wejście umowy w życie z Mercosur w okresie po głosowaniu Rady UE a przyjęciem umowy w PE. Według niepotwierdzonych informacji przedstawiciele Cypru mieli zdecydować, aby usunąć ten element z pakietu.

 

W efekcie postanowienia umowy mogłyby wejść w życie wraz z podpisaniem dokumentów w trakcie poniedziałkowej wizyty Ursuli von der Leyen w Paragwaju.

 

