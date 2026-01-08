Damian wystąpił w 14. odcinku programu "Awantura o kasę" w październiku 2025 r. Wcześniej w mediach społecznościowych zachęcał widzów do śledzenia odcinka z jego udziałem. "Marzenie z dzieciństwa spełnione, jak poszło? Zobaczcie sami" - napisał wówczas.

Odcinek z jego udziałem został wyemitowany zaledwie kilkanaście tygodni przed śmiercią Damiana 6 stycznia 2026 r.

Nie żyje 26-letni Damian, uczestnik teleturnieju "Awantura o kasę"

Dzień później w mediach społecznościowych zespół Telewizji Polsat i producenci programu "Awantura o kasę" opublikowali krótkie oświadczenie.

"Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Damiana, uczestnika programu 'Awantura o kasę', który opuścił nas mając zaledwie 26 lat.

Pan Damian zapisał się w pamięci Widzów jako osoba pełna energii, zaangażowania i emocji, które są nieodłączną częścią tego programu. Dla zespołu produkcyjnego była to osoba życzliwa i autentyczna, której obecność pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Łączymy się z Państwem w bólu i żałobie".

