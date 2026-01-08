Nie żyje młody uczestnik teleturnieju "Awantura o kasę". "Życzliwy i autentyczny"

26-letni Damian wystąpił w jednym z odcinków programu "Awantura o kasę". Zmagał się z rzadką chorobą immunologiczną. W specjalnym oświadczeniu twórcy teleturnieju pożegnali młodego uczestnika.

Młody mężczyzna w czarnej koszuli z zaciśniętą pięścią uniesioną do góry, uśmiecha się.
Polsat
Zmarł 26-letni Damian, uczestnik teleturnieju "Awantura o kasę"

Damian wystąpił w 14. odcinku programu "Awantura o kasę" w październiku 2025 r. Wcześniej w mediach społecznościowych zachęcał widzów do śledzenia odcinka z jego udziałem. "Marzenie z dzieciństwa spełnione, jak poszło? Zobaczcie sami" - napisał wówczas.

 

Odcinek z jego udziałem został wyemitowany zaledwie kilkanaście tygodni przed śmiercią Damiana 6 stycznia 2026 r.

Nie żyje 26-letni Damian, uczestnik teleturnieju "Awantura o kasę"

Dzień później w mediach społecznościowych zespół Telewizji Polsat i producenci programu "Awantura o kasę" opublikowali krótkie oświadczenie.

 

"Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Damiana, uczestnika programu 'Awantura o kasę', który opuścił nas mając zaledwie 26 lat.

 

Pan Damian zapisał się w pamięci Widzów jako osoba pełna energii, zaangażowania i emocji, które są nieodłączną częścią tego programu. Dla zespołu produkcyjnego była to osoba życzliwa i autentyczna, której obecność pozostanie w naszej pamięci.

 

Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom składamy najszczersze wyrazy współczucia.

 

Łączymy się z Państwem w bólu i żałobie".

 

