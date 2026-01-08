Miłosz Motyka w programie "Gość Wydarzeń"
W czwartkowym programie "Gość Wydarzeń" rozmówcą Piotra Witwickiego będzie minister energii Miłosz Motyka. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24 oraz na stronach interia.pl i polsatnews.pl.
W drugiej części programu "Gość Wydarzeń" rozmowa z dr Mateuszem Piotrowskim z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
