Miłosz Motyka w programie "Gość Wydarzeń"

W czwartkowym programie "Gość Wydarzeń" rozmówcą Piotra Witwickiego będzie minister energii Miłosz Motyka. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24 oraz na stronach interia.pl i polsatnews.pl.

Dr Mateusz Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych siedzi w studiu telewizyjnym.
Polsat News
Miłosz Motyka w "Gościu Wydarzeń"

W drugiej części programu "Gość Wydarzeń" rozmowa z dr Mateuszem Piotrowskim z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

 

jp / polsatnews.pl
