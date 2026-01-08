O tym, jaka obecnie panuje sytuacja w mieście opowiedziała PolsatNews kpt. Marta Gaborek, oficer prasowa 2. Lubelskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.

Żołnierze WOT walczą ze śniegiem. Kolejnych 50 w gotowości

- My jesteśmy skierowani głównie do odśnieżania szpitali i placówek medycznych, przychodni zdrowia i domów pomocy społecznej - powiedziała w rozmowie z PolsatNews kpt. Gaborek.

Przedstawicielka 2. Lubelskiej Brygady WOT dodała, że we wniosku sporządzonym przez władze Zamościa była prośba o skierowanie do pomocy w odśnieżaniu stu mundurowych.

Obecnie w mieście pracuje 50 żołnierzy WOT, zaś kolejnych 50 pozostaje w gotowości i w razie potrzeby również zostanie skierowanych do Zamościa - przekazała oficer prasowa.

- Śnieg pada cały czas, co powoduje trudności z odśnieżaniem, ale obecnie wszystko jest pod kontrolą - podkreśliła kpt. Gaborek.



Choć intensywne opady śniegu utrzymują się w wielu miejscach południowo-wschodniej Polski, jak dotąd o pomoc żołnierzy w odśnieżaniu zwróciły się tylko władze Zamościa.

Sztab kryzysowy zdecydował. Wskazano placówki wymagające uwagi

O tym, że jeśli warunki się nie poprawią, trzeba będzie zwrócić się o pomoc do wojska, prezydent miasta Rafał Zwolak informował w środę na swoim profilu na Facebooku.

"Dzisiaj rano na posiedzeniu sztabu kryzysowego podjęliśmy decyzję o ewentualnym wsparciu żołnierzy WOT. [...] Jeżeli opady będą nadal silne, wojsko pomoże nam w odśnieżaniu placówek oświatowych, szpitali - miasto jest organem prowadzącym 37 placówek oświatowych - szkół, przedszkoli, żłobka miejskiego" - pisał prezydent miasta.

Faktycznie w środę taki wniosek do wojewody lubelskiego wpłynął i dzięki temu w czwartek w odśnieżaniu dojazdów do określonych obiektów pomagają żołnierze WOT.

Na południowym wschodzie Polski w czwartek trwają najbardziej intensywne opady śniegu i z tego powodu utrzymują się ostrzeżenia pierwszego stopnia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Miejscami w tej części kraju może spaść do 10-15, a lokalnie do 20 cm świeżego śniegu. Silniejsze podmuchy wiatru mogą też powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

