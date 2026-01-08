Ewakuacja Polaków z Sokotry. Ambasada RP potwierdza
Ambasada Polski w Arabii Saudyjskiej poinformowała, że grupa 45 Polaków opuściła Sokotrę, wyspę należącą do Jemenu. Ich ewakuacja była konieczna ze względu na eskalację napięć w regionie. Turyści utknęli tam po ogłoszeniu blokady lotów.
Na jemeńskiej wyspie utknęła kilkudziesięcioosobowa grupa polskich turystów, którzy pojechali tam mimo oficjalnych ostrzeżeń MSZ. Resort od dawna odradzał wszelkie podróże do Jemenu, w którym od blisko 12 lat toczy się wojna domowa.
W czwartek ambasada Polski w Arabii Saudyjskiej poinformowała, że grupa 45 Polaków opuściła Sokotrę liniami lotniczymi Yemenia Airways. Uruchomiono w tym celu specjalne połączenia z Sokotry do Dżeddy.
"Loty będą się odbywać tak długo jak będzie potrzeba tzn. do momentu, kiedy wszyscy Polacy opuszczą wyspę" - przekazano w mediach społecznościowych.
Kolejne loty zaplanowano na piątek i sobotę.
Wcześniej w mediach społecznościowych rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór podkreślał, że "niestety, zdarzają się przypadki nie tylko ignorowania komunikatów MSZ dotyczących bezpieczeństwa przez niektórych organizatorów wyjazdów, ale również ich bagatelizowania w informacjach przekazywanych klientom".
Ambasada z kolei przypomina, że "dla Jemenu obowiązuje najwyższy poziom ostrzeżenia dla podróżnych - zalecenie unikania wszelkich podróży do Jemenu, w tym na Sokotrę".
Wzrost napięć w Jemenie. Konflikt Arabii Saudyjskiej z ZEA
Obecny wzrost napięć jest związany z konfliktem między Arabią Saudyjską i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Do niedawna te państwa występowały jako dominujący sojusznicy w koalicji arabskiej dążącej do przywrócenia władzy uznawanemu na arenie międzynarodowej rządowi Jemenu, którego siły traciły terytoria na rzecz rebeliantów Huti.
W grudniu kontrolę nad prowincją Hadramaut przejęła wspierana przez rząd ZEA rebeliancka Rada Przejściowa Południa (STC). Arabia Saudyjska zareagowała ostrzelaniem transportu broni, która - jak twierdziła - była wysłana przez Abu Zabi dla sił STC.
