Ambasada Polski w Arabii Saudyjskiej poinformowała, że grupa 45 Polaków opuściła Sokotrę, wyspę należącą do Jemenu. Ich ewakuacja była konieczna ze względu na eskalację napięć w regionie. Turyści utknęli tam po ogłoszeniu blokady lotów.

Samolot pasażerski z flagą Jemenu na ogonie wznosi się w powietrze nad parkingiem z samochodami.
Polacy opuścili Sokotrę specjalnymi lotami ewakuacyjnymi (zdjęcie ilustracyjne)

Na jemeńskiej wyspie utknęła kilkudziesięcioosobowa grupa polskich turystów, którzy pojechali tam mimo oficjalnych ostrzeżeń MSZ. Resort od dawna odradzał wszelkie podróże do Jemenu, w którym od blisko 12 lat toczy się wojna domowa.

Sokotra: 45 Polaków opuściło wyspę. Ambasada potwierdza

W czwartek ambasada Polski w Arabii Saudyjskiej poinformowała, że grupa 45 Polaków opuściła Sokotrę liniami lotniczymi Yemenia Airways. Uruchomiono w tym celu specjalne połączenia z Sokotry do Dżeddy.

 

"Loty będą się odbywać tak długo jak będzie potrzeba tzn. do momentu, kiedy wszyscy Polacy opuszczą wyspę" - przekazano w mediach społecznościowych.

 

Kolejne loty zaplanowano na piątek i sobotę.

 

ZOBACZ: Jemen. Największy kryzys humanitarny na świecie. Wojna od lat wyniszcza kraj

 

Wcześniej w mediach społecznościowych rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór podkreślał, że "niestety, zdarzają się przypadki nie tylko ignorowania komunikatów MSZ dotyczących bezpieczeństwa przez niektórych organizatorów wyjazdów, ale również ich bagatelizowania w informacjach przekazywanych klientom".

 

Ambasada z kolei przypomina, że "dla Jemenu obowiązuje najwyższy poziom ostrzeżenia dla podróżnych - zalecenie unikania wszelkich podróży do Jemenu, w tym na Sokotrę". 

Wzrost napięć w Jemenie. Konflikt Arabii Saudyjskiej z ZEA

Obecny wzrost napięć jest związany z konfliktem między Arabią Saudyjską i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Do niedawna te państwa występowały jako dominujący sojusznicy w koalicji arabskiej dążącej do przywrócenia władzy uznawanemu na arenie międzynarodowej rządowi Jemenu, którego siły traciły terytoria na rzecz rebeliantów Huti.

 

ZOBACZ: Wyjechali na wakacje mimo ostrzeżeń. MSZ podało nowe informacje o Polakach

 

W grudniu kontrolę nad prowincją Hadramaut przejęła wspierana przez rząd ZEA rebeliancka Rada Przejściowa Południa (STC). Arabia Saudyjska zareagowała ostrzelaniem transportu broni, która - jak twierdziła - była wysłana przez Abu Zabi dla sił STC.

 

