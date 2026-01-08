Donald Trump napisał na platformie społecznościowej Truth Social, że Petro zadzwonił do niego, by "wyjaśnić sytuację z narkotykami i inne różnice zdań, jakie mieliśmy".

Prezydent Kolumbii zadzwonił do Donalda Trumpa. "Doceniam jego telefon i ton"

"Doceniam jego telefon i ton, i oczekuję spotkania z nim w bliskiej przyszłości. Trwają ustalenia pomiędzy sekretarzem stanu Markiem Rubio a szefową dyplomacji Kolumbii. Spotkanie będzie miało miejsce w Białym Domu w Waszyngtonie"– oświadczył prezydent USA.

Petro powiedział, że przyjął propozycję spotkania z Trumpem. Dodał, że rozmawiał z amerykańskim przywódcą na temat Wenezueli i handlu narkotykami, a ich rozmowa trwała około godziny.

Prezydent Kolumbii przemawiał do swoich zwolenników, który zgromadzili się na zwołanej przez niego demonstracji w związku z groźbami ze strony USA. Ocenił, że "Trump nie jest głupi" ale został oszukany przez "skrajną prawicę", która sugeruje jego związki z Maduro i handlem narkotykami.

Po interwencji w Wenezueli podczas której pojmano Nicolasa Maduro, Trump oświadczył natomiast, że Petro "musi uważać na swój tyłek". Zarzucił mu, że "ma fabryki kokainy" i "wysyła ją do Stanów Zjednoczonych". Powiedział również, że operacja w Kolumbii podobna do tej w Wenezueli wydaje mu się "dobrym pomysłem”" Wcześniej sugerował, że może dokonać ataku na fabryki narkotyków w Kolumbii.

Prezydent Kolumbii wzywa do trójstronnego dialogu

Gustavo Petro poinformował również, że rozmawiał z pełniącą obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez i wezwał do trójstronnego dialogu z USA, by uniknąć eskalacji przemocy wewnątrz Wenezueli po schwytaniu Nicolasa Maduro.

Petro powiedział uczestnikom zwołanej przez siebie demonstracji, że w poniedziałek rozmawiał z Rodriguez i zaprosił ją do Kolumbii. – Chcemy zbudować trójstronny dialog, a najlepiej światowy, by nie dopuścić do tego, że w społeczeństwie wenezuelskim dojdzie do eskalacji – dodał.

