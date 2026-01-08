Władimir Putin przemawiał w prawosławne Boże Narodzenie (w środę) do żołnierzy i ich rodzin w cerkwi św. Jerzego w Moskwie. - Dziś obchodzimy wspaniałe święto Narodzenia Pańskiego - powiedział do zgromadzonych.

Przemówienie opublikowano na stronie Kremla, z treści wynika, że prezydent Rosji porównał działania swoich żołnierzy do misji Jezusa.

Vladimir Putin, who has remained silent on Venezuelan ally Nicolás Maduro's ousting, attended a midnight Orthodox Christmas service at a church in the Moscow region alongside military servicemen. pic.twitter.com/oTJC6G8nLL — The Moscow Times (@MoscowTimes) January 6, 2026

Władimir Putin do żołnierzy: Wykonujecie misję w imieniu Boga

- Często nazywamy Pana Zbawicielem, ponieważ przyszedł na Ziemię, aby zbawić wszystkich ludzi. W ten sam sposób rosyjscy żołnierze zawsze wypełniali tę misję – bronili ojczyzny, ratowali ojczyznę i jej mieszkańców - stwierdził. Dodał, że przez całą historię Rosji żołnierze byli postrzegani jako ludzie wykonujący "świętą misję" w imieniu Boga, "jakby powierzoną im przez samego Pana".

ZOBACZ: Moskiewska fabryka w ogniu. Nie będzie silników do myśliwców Suchoj?



Putin zwrócił się również do dzieci żołnierzy, mówiąc im, że mogą być dumne ze swoich rodziców, ponieważ Rosjanie zawsze byli dumni ze swoich żołnierzy. Dodał, że radość związana z celebrowaniem Bożego Narodzenia odbywa się z udziałem wszystkich rosyjskich żołnierzy, w tym wyznawców innych religii.

- Cieszymy się razem z nimi, gdy obchodzą swoje święta, tak jak wszyscy razem cieszymy się z naszych wspólnych zwycięstw – powiedział. - Jak wiadomo, zwycięstwo jest zawsze jedno dla wszystkich.

Rekordowe straty Rosjan. Putin pozostaje nieugięty

Niezależny od Kremla serwis The Moscow Times zauważył, że od czasu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę Putin coraz częściej podkreśla w swoich wystąpieniach publicznych rolę jedności wojska i narodu.

ZOBACZ: Będą strzelać bez rozkazu. Tak zamierzają bronić Grenlandii

Zastosował tę retorykę również w swoim przemówieniu noworocznym, stwierdzając, że "miliony" Rosjan w całym kraju popierają żołnierzy walczących w Ukrainie.

- Siła naszej jedności decyduje o suwerenności i bezpieczeństwie ojczyzny, o jej rozwoju i przyszłości – powiedział wtedy. Dodał, że "praca, sukcesy i osiągnięcia każdego Rosjanina dodają nowe rozdziały do ​​tysiącletniej historii Rosji".

ZOBACZ: Polacy podzieleni wobec uchodźców z Ukrainy. "Wyniki najgorsze w historii"

Tymczasem - jak przypomina The Moscow Times - zachodnie szacunki wskazują, że Rosja poniosła setki tysięcy ofiar w ludziach, podczas gdy Ukraina straciła w wojnie dziesiątki tysięcy żołnierzy. W publikacji podkreślono, że nieproporcjonalnie duża część ciężaru mobilizacji wojskowej została poniesiona przez rdzenną ludność regionów i republik etnicznych Rosji.

Ukraińskie media zwracają uwagę, że pomimo ogromnych strat na froncie Putin pozostaje nieugięty w stawianiu maksymalistycznych żądań, od których uzależnia zakończenie działań wojennych.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni