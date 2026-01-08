Zabójca "Pershinga" wyszedł na wolność. Ryszard Bogucki spędził w więzieniu 25 lat
Po 25 latach za kratami Ryszard Bogucki opuścił w czwartek Zakład Karny w Herbach (woj. śląskie), gdzie odbywał karę za zabójstwo Pershinga, przywódcy gangu pruszkowskiego. - Dzisiaj to jest pierwszy dzień reszty mojego życia - powiedział dziennikarzom przed więzienną bramą. Zwrócił się również do nich z nietypową prośbą. - Chciałbym prosić, żebyście państwo trzymali za mnie kciuki - zaapelował.
Ryszard Bogucki wyszedł na wolność po 25 latach spędzonych w Zakładzie Karnym w Herbach (woj. śląskie). Mężczyzna został skazany za zabójstwo przywódcy gangu pruszkowskiego Andrzeja K. pseudonim Pershing.
- Dzisiaj to jest pierwszy dzień reszty mojego życia. To jest przede wszystkim czas dla moich bliskich, dla mojej rodziny - powiedział dziennikarzom Bogucki (zgadza się na podawanie danych) przed więzienną bramą. Czekała tam na niego również grupa członków rodziny i znajomych oraz adwokaci.
Śląskie. Ryszard Bogucki na wolności, zdradza plany na przyszłość
- Żyjemy w tak szalonych czasach, z taką ilością zmiennych, że ja zwyczajnie nie pozwalam sobie na planowanie z takim dużym wyprzedzeniem. Chciałbym zwyczajnie przez te kilka dni nabrać nowej perspektywy, nie tylko tej perspektywy więziennej, ale również tej perspektywy zwyczajnej, życiowej - powiedział pytany o plany na najbliższą przyszłość.
Bogucki, niegdyś znany przedsiębiorca i jeden z najbogatszych Polaków, został prawomocnie skazany za zabójstwo Pershinga. Do zbrodni doszło w grudniu 1999 roku w Zakopanem.
Z kolei w sprawie zabójstwa komendanta głównego policji, generała Marka Papały, który został zastrzelony w Warszawie 25 czerwca 1998 roku, został uniewinniony.
Bogucki konsekwentnie odpierał zarzuty i kwestionował swój udział w obu tych zbrodniach.
