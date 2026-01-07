"Odeszła Danusia. Ciałem nie ma jej już z nami ale duchem będzie już na zawsze... Msza pogrzebowa odbędzie się w piątek 9.01 w Milejowie (woj. Lubelskie) o godzinie 12:00" - przekazał na Facebooku polityk.

Łukasz Krasoń urodził się w 1988 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Od siódmego roku życia zmaga się z dystrofią mięśniową i porusza się na wózku inwalidzkim. Mimo choroby od lat aktywnie działa społecznie i publicznie, inspirując innych swoją historią.

Nie żyje Danuta Bocian-Krasoń. Była żoną Łukasza Krasonia z Polski 2050

W 2019 roku ożenił się z Danutą Bocian, a rok wcześniej na świat przyszedł ich syn Adam. Było to drugie małżeństwo polityka. Wcześniej był związany z Małgorzatą Krasoń, z którą współtworzył fundację "Wstań i jedź" oraz napisał książkę pod tym samym tytułem.

Danuta Bocian początkowo była jego opiekunką. Jak wielokrotnie wspominał w wywiadach, ich relacja rodziła się stopniowo i przerodziła się w głębokie uczucie.



- Danusia była moją opiekunką, potrzebowałem kogoś, kto się mną zajmie, żebym mógł mieszkać nadal w Warszawie. Uczucie rodziło się między nami powoli. Wyciągnęła ze mnie wojownika - mówił w 2023 roku w rozmowie z Onetem.

Para chętnie podróżowała i nie ukrywała swojej bliskości. W jednym z wywiadów dla Radia dla Ciebie Krasoń opowiadał m.in. o wspólnej podróży do Stanów Zjednoczonych oraz o tym, jak bardzo żona wspierała go w codziennym życiu i działalności publicznej.

