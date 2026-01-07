Skandal na Wyspach. Wieźli ją na sygnale, wypadła z karetki

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na jednej z autostrad w Wielkiej Brytanii. W trakcie transportu do szpitala nastolatka wypadła z nieustalonych dotąd przyczyn z karetki pogotowia. W wyniku zdarzenia dziewczyna nie odniosła poważniejszych obrażeń - donosi serwis Daily Mail.

Znak drogowy nad autostradą wskazujący kierunki na M55 Blackpool/Fleetwood oraz The Lakes/Lancaster.
Nastolatka wypadła na autostradzie z karetki pogotowia

Do wypadku doszło we wtorek 6 stycznia w hrabstwie Lancashire w Anglii podczas godzin szczytu. Wieczorem zamknięto z tego powodu zjazd na autostradę M6, co spowodowało spore utrudnienia w ruchu drogowym.

 

Nastolatce udzielono pomocy na miejscu. W szpitalu stwierdzono, że w wyniku zdarzenia nie odniosła poważniejszych obrażeń.

 

Nie wiadomo, w jaki sposób dziewczyna wypadła z karetki.

Niebezpieczny wypadek w Wielkiej Brytanii. Zemknięto zjazd na autostradę

Rzecznik służb ratunkowych z North West Ambulance Service przekazał, że nastolatka wypadła z karetki pogotowia ok. godz. 17:16 czasu lokalnego. Policja niezwłocznie została wezwana na miejsce zdarzenia. 

 

Po wypadku droga była zamknięta przez prawie dwie godziny. Wynikało to z faktu, że służby ratunkowe pracowały na skrzyżowaniu 32, gdzie autostrada M6 w kierunku południowym łączy się z autostradą M55.

 

Policja w Lancashire poinformowała kierowców, że służby otrzymały wezwanie do wypadku drogowego oraz że autostrada "będzie przez jakiś czas zamknięta”. W związku z utrudnieniami na drodze funkcjonariusze zaapelowali o "poszukanie alternatywnej trasy”.

 

Adam Gaafar / polsatnews.pl / "Daily Mail"
