Do wypadku doszło we wtorek 6 stycznia w hrabstwie Lancashire w Anglii podczas godzin szczytu. Wieczorem zamknięto z tego powodu zjazd na autostradę M6, co spowodowało spore utrudnienia w ruchu drogowym.

Nastolatce udzielono pomocy na miejscu. W szpitalu stwierdzono, że w wyniku zdarzenia nie odniosła poważniejszych obrażeń.

Nie wiadomo, w jaki sposób dziewczyna wypadła z karetki.

Niebezpieczny wypadek w Wielkiej Brytanii. Zemknięto zjazd na autostradę

Rzecznik służb ratunkowych z North West Ambulance Service przekazał, że nastolatka wypadła z karetki pogotowia ok. godz. 17:16 czasu lokalnego. Policja niezwłocznie została wezwana na miejsce zdarzenia.

ZOBACZ: Odnotowano 32 stopnie mrozu. Ekstremalny mróz w "polskim biegunie zimna"

Po wypadku droga była zamknięta przez prawie dwie godziny. Wynikało to z faktu, że służby ratunkowe pracowały na skrzyżowaniu 32, gdzie autostrada M6 w kierunku południowym łączy się z autostradą M55.

Policja w Lancashire poinformowała kierowców, że służby otrzymały wezwanie do wypadku drogowego oraz że autostrada "będzie przez jakiś czas zamknięta”. W związku z utrudnieniami na drodze funkcjonariusze zaapelowali o "poszukanie alternatywnej trasy”.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni