Skandal na Wyspach. Wieźli ją na sygnale, wypadła z karetki
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na jednej z autostrad w Wielkiej Brytanii. W trakcie transportu do szpitala nastolatka wypadła z nieustalonych dotąd przyczyn z karetki pogotowia. W wyniku zdarzenia dziewczyna nie odniosła poważniejszych obrażeń - donosi serwis Daily Mail.
Do wypadku doszło we wtorek 6 stycznia w hrabstwie Lancashire w Anglii podczas godzin szczytu. Wieczorem zamknięto z tego powodu zjazd na autostradę M6, co spowodowało spore utrudnienia w ruchu drogowym.
Nastolatce udzielono pomocy na miejscu. W szpitalu stwierdzono, że w wyniku zdarzenia nie odniosła poważniejszych obrażeń.
Nie wiadomo, w jaki sposób dziewczyna wypadła z karetki.
Niebezpieczny wypadek w Wielkiej Brytanii. Zemknięto zjazd na autostradę
Rzecznik służb ratunkowych z North West Ambulance Service przekazał, że nastolatka wypadła z karetki pogotowia ok. godz. 17:16 czasu lokalnego. Policja niezwłocznie została wezwana na miejsce zdarzenia.
ZOBACZ: Odnotowano 32 stopnie mrozu. Ekstremalny mróz w "polskim biegunie zimna"
Po wypadku droga była zamknięta przez prawie dwie godziny. Wynikało to z faktu, że służby ratunkowe pracowały na skrzyżowaniu 32, gdzie autostrada M6 w kierunku południowym łączy się z autostradą M55.
Policja w Lancashire poinformowała kierowców, że służby otrzymały wezwanie do wypadku drogowego oraz że autostrada "będzie przez jakiś czas zamknięta”. W związku z utrudnieniami na drodze funkcjonariusze zaapelowali o "poszukanie alternatywnej trasy”.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej