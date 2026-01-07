Zderzenie szynobusa z koparką. Nie żyje kierowca, są ranni

Do wypadku doszło w środę przed godziną 9:00 w miejscowości Krępica niedaleko Płońska. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, szynobus, który zderzył się z koparką, jechał w kierunku Sierpca.

Rzecznik prasowy KP PSP w Płońsku przekazał w rozmowie z Interią, że w wypadku zginął kierowca pojazdu kołowego. Dwóch pasażerów pociągu jest w stanie ciężkim.

- Przyczyny zdarzenia są obecnie wyjaśniane - poinformowała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Płońsku nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska. Dodała, że ofiarą śmiertelną wypadku jest 40-letni mieszkaniec powiatu nowodworskiego.

Zderzenie szynobusa z koparką. Nie żyje kierowca

Rzeczniczka KMP w Płońsku podała, że w chwili wypadku szynobusem podróżowało 12 osób, 10 pasażerów oraz dwie osoby z obsługi. Czterej ranni pasażerowie i dwoje pracowników szynobusu zostali przewiezieni do szpitala.

Jak podają Koleje Mazowieckie, trasa kolejowa Nasielsk - Płońsk, na której doszło do wypadku, jest obecnie nieprzejezdna.

Szynobusem podróżowało 10 pasażerów i 2 osoby z obsługi. Wszystkim udzielana jest pomoc medyczna. pic.twitter.com/fxApDfIXte — Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) January 7, 2026

Choć przyczyny tragedii nie są jeszcze znane, rzecznik PKP Polskie Linie Kolejowe Przemysław Zieliński przekazał, że prawdopodobnie kierowca nie zastosował się do znaku "stop" i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. Szczegółowe okoliczności zdarzenia wyjaśni jednak specjalna komisja.

Rzeczniczka prasowa Kolei Mazowieckich Donata Nowakowska poinformowała, że na odcinku Nasielsk-Płońsk uruchomiono zastępcza komunikację autobusową, z której będą mogli skorzystać pozostali pasażerowie.

