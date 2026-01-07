Zderzenie szynobusa z koparką. Nie żyje kierowca, są ranni
Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Krępicy na Mazowszu szynobus zderzył się z koparką. - Nie żyje kierowca pojazdu kołowego, dwóch pasażerów pociągu jest w stanie ciężkim - przekazał w rozmowie z Interią rzecznik PSP w Płońsku. Łącznie rannych zostało sześć osób. Ruch na torach został wstrzymany.
Do wypadku doszło w środę przed godziną 9:00 w miejscowości Krępica niedaleko Płońska. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, szynobus, który zderzył się z koparką, jechał w kierunku Sierpca.
Rzecznik prasowy KP PSP w Płońsku przekazał w rozmowie z Interią, że w wypadku zginął kierowca pojazdu kołowego. Dwóch pasażerów pociągu jest w stanie ciężkim.
- Przyczyny zdarzenia są obecnie wyjaśniane - poinformowała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Płońsku nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska. Dodała, że ofiarą śmiertelną wypadku jest 40-letni mieszkaniec powiatu nowodworskiego.
Zderzenie szynobusa z koparką. Nie żyje kierowca
Rzeczniczka KMP w Płońsku podała, że w chwili wypadku szynobusem podróżowało 12 osób, 10 pasażerów oraz dwie osoby z obsługi. Czterej ranni pasażerowie i dwoje pracowników szynobusu zostali przewiezieni do szpitala.
Jak podają Koleje Mazowieckie, trasa kolejowa Nasielsk - Płońsk, na której doszło do wypadku, jest obecnie nieprzejezdna.
Choć przyczyny tragedii nie są jeszcze znane, rzecznik PKP Polskie Linie Kolejowe Przemysław Zieliński przekazał, że prawdopodobnie kierowca nie zastosował się do znaku "stop" i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. Szczegółowe okoliczności zdarzenia wyjaśni jednak specjalna komisja.
Rzeczniczka prasowa Kolei Mazowieckich Donata Nowakowska poinformowała, że na odcinku Nasielsk-Płońsk uruchomiono zastępcza komunikację autobusową, z której będą mogli skorzystać pozostali pasażerowie.
