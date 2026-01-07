Reuters, pisząc o Grzegorzu Braunie, przypomniał m.in. jego "interwencję" z gaśnicą, kiedy zgasił w Sejmie świece chanukowe, wypowiedzi dotyczące Auschwitz czy zrywanie ukraińskich flag. Jak poinformowano, usunięcie sześciu wpisów konta Brauna na platformie TikTok nastąpiło po interwencji Stowarzyszenia "Nigdy Więcej".

- Jest po prostu mnóstwo takich materiałów, takich treści, które są ewidentnie nasycone wrogością, przede wszystkim wobec Żydów, a często także wobec różnych innych mniejszości. Myślę, że najgorsze w tym wszystkim jest to, że zawiera on element gloryfikacji i podżegania do przemocy - powiedział Rafał Pankowski ze stowarzyszenia.

Materiały Grzegorza Brauna usunięte z TikToka

Pankowski dodał, że zgłoszone zostały też inne nagranie opublikowane na koncie polityka. Reuters ocenił, że Braun niegdyś "postrzegany przez wielu Polaków jako marginalny ekstremista, staje się coraz ważniejszą postacią w polityce", a jego partia Konfederacja Korony Polskiej "regularnie osiąga dwucyfrowe wyniki w sondażach".

ZOBACZ: "PiS jest Braunem". Rzecznik rządu o stawce kolejnych wyborów parlamentarnych

Według agencji formacja Brauna "przy takim poparciu może mieć wpływ na kształt przyszłej koalicji rządzącej". Zaznaczono przy tym, że politykowi ciężko będzie znaleźć potencjalnych sojuszników, bo obecny rząd podjął nawet kroki zmierzające do delegalizacji jego partii, a Prawo i Sprawiedliwość "wykluczyło z nim współpracę".

Nowy sondaż. Konfederacja Korony Polskiej z czwartym wynikiem

W ostatnim badaniu sondażowym wykonanym przez IBRiS dla "Rzeczpospolitej" partia Grzegorza Bruna uzyskała czwarty wynik. Na pierwszym miejscu w sondażu jest KO z rezultatem 31,6 proc. i jest to wynik o 1,2 pkt proc. lepszy niż w badaniu z końca listopada ubiegłego roku.

ZOBACZ: KO na czele, ale dwóch koalicjantów poza Sejmem. Najnowszy sondaż

Na drugim miejscu natomiast znalazł się PiS z 26,7 proc., co stanowi spadek o 0,4 pkt proc. Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja z rezultatem 12 proc. - w tym przypadku jest to spadek o 4 pkt proc.

Następna w sondażu jest właśnie Konfederacja Korony Polskiej w wynikiem 8,8 proc. i jest to wzrost o 3,7 pkt proc. Do Sejmu dostałaby się jeszcze Nowa Lewica z wynikiem 7,5 proc., co jest wzrostem w porównaniu z ostatnim sondażem o 0,3 pkt proc. Badanie IBRiS - jak pisze "Rz" - przeprowadzono 2-3 stycznia tego roku na próbie 1068 osób.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni