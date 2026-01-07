O nowym kamuflażu Rosjan donosi w serwisie Telegram Siergiej "Flash" Beskrestnow, ukraiński ekspert ds. wojny hybrydowej i wywiadu. Udostępnione przez niego materiały wskazują, że przegotowania do zastosowania maty maskującej prowadzono jeszcze przed nadejściem zimy.

Jak zauważa sfinansowany przy wsparciu rządu w Kijowie serwis united24media, mata imitująca miejskie gruzy jest najwyraźniej formą taktyki przyjętej przez Rosjan po serii dotkliwych porażek na froncie.

Rosyjskie straty w Ukrainie. Statystyki wskazują na tendencję wzrostową

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał na początku stycznia, że w grudniu 2025 roku rosyjska armia straciła na froncie ok. 35 tys. żołnierzy.

Statystyki wskazują, że w ubiegłym miesiącu Rosjanie ponieśli największe straty w całym 2025 roku, a tendencja wzrostowa obserwowana jest od września. Ukraińcy podkreślają istotną rolę dronów, które odpowiadały w grudniu za wyeliminowanie z walk ok. 13. tys. rosyjskich żołnierzy.

United24media zauważa, że straty Rosjan mogą być jeszcze wyższe, gdyż przy sporządzaniu statystyk uwzględnia się bardzo dokładnie udokumentowane zdarzenia.

"Na przykład, jeśli dron wleci do schronu, w którym znajduje się siedmiu rosyjskich żołnierzy, ale ich ciała nie zostaną zarejestrowane przez żołnierzy na ziemi bądź przez maszynę, atak nie zostanie zaliczony" - czytamy na łamach portalu.

