Jak podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, najgorsza jakość powietrza panuje w środę we wschodniej części Polski. Alert przed prognozowanymi zanieczyszczeniami otrzymali mieszkańcy Łomży (woj. podlaskie), powiatu otwockiego (woj. mazowieckie), powiatu kłodzkiego (woj. dolnośląskie) oraz powiatu łaskiego (woj. łódzkie).

W związku z wysokim stężeniem substancji toksycznych w powietrzu, RCB apeluje do mieszkańców wskazanych terenów, by na czas trwania alertu zrezygnowali ze spacerów na świeżym powietrzu, nie uprawiali sportu na zewnątrz i ograniczyli wietrzenie pomieszczeń. Ostrzeżenie przed smogiem będzie obowiązywało przez 24 godziny.

Alert RCB



"Uwaga! Dziś (07.01) prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (smog). Unikaj aktywności na zewnątrz."



Alert RCB w Łomży (woj. podlaskie), powiecie otwockim (woj. mazowieckie), kłodzkim (woj. dolnośląskie), łaskim (woj. łódzkie)

RCB ostrzega przed smogiem. Alerty dla wschodniej Polski

W samym środku okresu grzewczego zanieczyszczenie powietrza w Polsce jest szczególnie wysokie. Nadmierne stężenie PM10 (jednego ze składników smogu) wykryte na terenie czterech województw, może powodować choroby układu oddechowego.

Najczęstszymi tego typu powikłaniami są ataki kaszlu, świszczący oddech, ostre zapalenie oskrzeli czy zaostrzenie astmy. Ponadto, PM10 zwiększa ryzyko zawału serca i udaru mózgu.

Szczególnie zagrożone są osoby z dolegliwościami układu dróg oddechowych, seniorzy, dzieci czy kobiety w ciąży.

Choć najgorsza jakość powietrza panuje obecnie w rejonach wymienionych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, wysokie stężenie PM10 występuje również m.in. w Mińsku Mazowieckim (woj. mazowieckie), Augustowie (woj. podlaskie), Ostrołęce (woj. mazowieckie) czy w Nowej Wsi (woj. mazowieckie).

Toksyczne substancje w powietrzu utrzymują się już od kilku dni. We wtorek RCB również wystosowało specjalny apel do mieszkańców woj. dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego i łódzkiego, zalecając powstrzymanie się od spacerów czy aktywności fizycznych na dworze.

