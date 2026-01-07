Siarczysty mróz na Hali Izerskiej został odnotowany przez stację meteorologiczną, która powstała przy współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego i projektu ASMeteo. Wynika z nich, że temperatura -31,7 st. Celsjusza panowała tam na wysokości jednego metra na gruntem. Wskazano też, że na wysokości dwóch metrów było cieplej o trzy stopnie.

Chociaż taka temperatura może robić wrażenie, nie jest to jeszcze rekord. Najniższą temperaturę na Hali Izerskiej odnotowano w styczniu 2004 roku. Było to -37,1 st. C.

Nadchodzą siarczyste mrozy. Obowiązują alerty pogodowe

Od poniedziałku dla powiatów położonych w pasie Sudetów obowiązuje ostrzeżenie o silnym mrozie. W powiatach kłodzkim, wałbrzyskim, kamiennogórskim, karkonoskim, lwóweckim oraz Jeleniej Górze i Wałbrzychu spodziewane są przymrozki do nawet -18 st. C.

Alert pierwszego stopnia obowiązuje do piątkowego poranka, 9 stycznia, jednak Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że w najbliższych dniach ostrzeżenia mogą zostać przedłużone. Obecnie dotyczą one województwa warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.



IMGW podało, że wydane zostaną ponadto nowe ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla woj. podlaskiego, łódzkiego oraz dla krańców woj. dolnośląskiego i opolskiego. Instytut przewiduje także przedłużenie ostrzeżeń I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla woj. lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego oraz wydanie ostrzeżeń II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla części woj. podkarpackiego oraz małopolskiego.

Jak poinformowała w środę rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek, w tym tygodniu temperatura lokalnie przy gruncie może spaść nocą nawet do - 20 st. C. - To jest oczywiście długoterminowa prognoza, która może jeszcze się zmienić. Teraz także prognozujemy opady śniegu. Będą też one występować z początkiem przyszłego tygodnia - powiedziała.

Ostrzeżenie I stopnia oznacza występowanie zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia, a II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

