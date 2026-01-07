Policjant miał wykorzystać policjantkę. Zarzuty i areszt
Zarzut gwałtu i wymuszenia innej czynności seksualnej usłyszał 41-letni policjant. Jego ofiarą miała paść 22-letnia policjantka, a do zdarzenia doszło podczas libacji alkoholowej w koszarach oddział prewencji policji w Piasecznie. Funkcjonariusz został zawieszony, tymczasowo aresztowany i objęty postępowaniem dyscyplinarnym.
Prokuratura Okręgowa w Warszawie potwierdziła Polsat News, że policjant usłyszał zarzut gwałtu i poddania innej czynności seksualnej.
Do zdarzenia miało dość w części mieszkalnej oddziału prewencji w Piasecznie - ustalił reporter "Wydarzeń" Polsatu Robert Gusta.
Skandal w policyjnej jednostce. Poszkodowana stażystka
Informację o skandalu na w jednej z jednostek policji jako pierwsza podała Telewizja Republika. Według ich ustaleń policjant miał urządzić libację alkoholową, w której brało udział kilku innych funkcjonariuszy. Następnie miało dojść do gwałtu na młodej policjantce.
Według ustaleń "Faktu" podejrzany to dowódca jednej z kompanii prewencji policji KSP. 41-latek z 20-letnim stażem w policji.
Z kolei ofiara to policjantka stażystka, która przyjechała do komendy w Piasecznie na trzymiesięczny staż.
Zarzuty dla dowódcy z Piaseczna. Komunikat stołecznej policji
Komunikat w sprawie wydała w środę w południe Komenda Stołeczna Policji.
"Funkcjonariusz, wobec którego sformułowane zostały zarzuty, decyzją Komendanta Stołecznego Policji został już zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych, a w jego sprawie toczy się postępowanie dyscyplinarne. Został on również zatrzymany i na wniosek prokuratora tymczasowo aresztowany" - przekazano.
W komunikacie dodano, że "jedną z pierwszych decyzji komendanta było także polecenie zapewnienia wszelkiego możliwego wsparcia, w tym opieki psychologicznej Policjantce, która ma status osoby pokrzywdzonej".
"Jednocześnie Komendant Stołeczny Policji zlecił wdrożenie czynności wyjaśniających pod kątem prawidłowości nadzoru służbowego sprawowanego w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie. Wyniki tych czynności mogą mieć wpływ na ewentualne dalsze konsekwencje służbowe wobec osób za niego odpowiedzialnych" - czytamy w komunikacie stołecznych policjantów.
