Prokuratura Okręgowa w Warszawie potwierdziła Polsat News, że policjant usłyszał zarzut gwałtu i poddania innej czynności seksualnej.

Do zdarzenia miało dość w części mieszkalnej oddziału prewencji w Piasecznie - ustalił reporter "Wydarzeń" Polsatu Robert Gusta.

Skandal w policyjnej jednostce. Poszkodowana stażystka

Informację o skandalu na w jednej z jednostek policji jako pierwsza podała Telewizja Republika. Według ich ustaleń policjant miał urządzić libację alkoholową, w której brało udział kilku innych funkcjonariuszy. Następnie miało dojść do gwałtu na młodej policjantce.

Według ustaleń "Faktu" podejrzany to dowódca jednej z kompanii prewencji policji KSP. 41-latek z 20-letnim stażem w policji.

Z kolei ofiara to policjantka stażystka, która przyjechała do komendy w Piasecznie na trzymiesięczny staż.

Zarzuty dla dowódcy z Piaseczna. Komunikat stołecznej policji

Komunikat w sprawie wydała w środę w południe Komenda Stołeczna Policji.

"Funkcjonariusz, wobec którego sformułowane zostały zarzuty, decyzją Komendanta Stołecznego Policji został już zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych, a w jego sprawie toczy się postępowanie dyscyplinarne. Został on również zatrzymany i na wniosek prokuratora tymczasowo aresztowany" - przekazano.

W komunikacie dodano, że "jedną z pierwszych decyzji komendanta było także polecenie zapewnienia wszelkiego możliwego wsparcia, w tym opieki psychologicznej Policjantce, która ma status osoby pokrzywdzonej".

"Jednocześnie Komendant Stołeczny Policji zlecił wdrożenie czynności wyjaśniających pod kątem prawidłowości nadzoru służbowego sprawowanego w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie. Wyniki tych czynności mogą mieć wpływ na ewentualne dalsze konsekwencje służbowe wobec osób za niego odpowiedzialnych" - czytamy w komunikacie stołecznych policjantów.

