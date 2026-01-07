Do pożaru doszło na autostradzie A7 koło Kassel (Hesja) w poniedziałkowy wieczór. Około godziny 20 służby otrzymały informację o płonącej lawecie przewożącej sześć samochodów.

Pożar na niemieckiej autostradzie. Spłonęły auta elektryczne

Kiedy straż pożarna dojechała na miejsce, naczepa była objęta pożarem. Znajdowało się na niej sześć samochodów elektrycznych. W ostatn8iech chwili strażakom udało się uratować dwa auta oraz samą ciężarówkę.

23 strażaków walczyło z ogniem przez kilka godzin. Akcję utrudniały warunki atmosferyczne - mróz oraz padający śnieg. Szczególnym wyzwaniem było jednak ugaszenie baterii elektrycznych aut, które musiały być po pożarze dodatkowo schładzane.

Na autostradzie spłonęły auta elektryczne. Straty liczne w setkach tysięcy

Śledczy wstępnie ustalili, że przyczyną ognia mogła być usterka techniczna naczepy zestawu, która doprowadziła do nagrzania opony przez układ hamulcowy, a następnie pożaru.

W pożarze spłonęły cztery auta elektryczne, transporter, uszkodzony został także fragment ekranu akustycznego przy autostradzie. Straty oszacowano na co najmniej 300 tys. euro (ok. 1 mln 260 tys. zł)

Na czas trwania pożaru zamknięto zjazd z autostrady A7 na A49.

