Piekło na niemieckiej autostradzie. Spłonęły cztery auta elektryczne

Świat

Kilka godzin trwała walka strażaków z potężnym pożarem na autostradzie A7 w okolicach Kassel w Niemczech. W płomieniach stanęły cztery auta elektryczne przewożone na lawecie. Samochody całkowicie spłonęły, a straty oszacowano na kilkaset tysięcy euro.

Straż pożarna interweniuje podczas nocnego pożaru transportera z samochodami elektrycznymi na autostradzie A7.
Straż Pożarna w Kassel
Pożar na autostradzie A7. Spłonęły cztery auta elektryczne

Do pożaru doszło na autostradzie A7 koło Kassel (Hesja) w poniedziałkowy wieczór. Około godziny 20 służby otrzymały informację o płonącej lawecie przewożącej sześć samochodów. 

Pożar na niemieckiej autostradzie. Spłonęły auta elektryczne

Kiedy straż pożarna dojechała na miejsce, naczepa była objęta pożarem. Znajdowało się na niej sześć samochodów elektrycznych. W ostatn8iech chwili strażakom udało się uratować dwa auta oraz samą ciężarówkę.   

 

ZOBACZ: Pożar auta w Warszawie. "Spłonęło doszczętnie"

 

23 strażaków walczyło z ogniem przez kilka godzin. Akcję utrudniały warunki atmosferyczne - mróz oraz padający śnieg. Szczególnym wyzwaniem było jednak ugaszenie baterii elektrycznych aut, które musiały być po pożarze dodatkowo schładzane. 

Na autostradzie spłonęły auta elektryczne. Straty liczne w setkach tysięcy

Śledczy wstępnie ustalili, że przyczyną ognia mogła być usterka techniczna naczepy zestawu, która doprowadziła do nagrzania opony przez układ hamulcowy, a następnie pożaru.

 

ZOBACZ: Dania: Pożar samochodu elektrycznego. Przyczyną jest toster

 

W pożarze spłonęły cztery auta elektryczne, transporter, uszkodzony został także fragment ekranu akustycznego przy autostradzie. Straty oszacowano na co najmniej 300 tys. euro (ok. 1 mln 260 tys. zł)

 

Na czas trwania pożaru zamknięto zjazd z autostrady A7 na A49. 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Zmiana waluty w Bułgarii. Kraj wszedł do strefy euro
Paulina Godlewska / polsatnews.pl
Czytaj więcej
AUTA ELEKTRYCZNEKASSELNIEMCYSTRAŻ POŻARNAŚWIAT

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 