Krzysztof Gawkowski w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od godz. 19:15
Polska
Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji będzie odpowiadał na pytania Piotra Witwickiego w programie "Gość Wydarzeń". Transmisja od godz. 19:15 na polsatnews.pl, w Interii, Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24.
Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji w programie "Gość Wydarzeń"
