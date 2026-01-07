Jarosław Kaczyński wygłosił oświadczenie po zebraniu prezydium Prawa i Sprawiedliwości. Podczas spotkania z mediami obecny był również Mateusz Morawiecki. On sam, jak i politycy PiS z jego środowiska, w ostatnim czasie publicznie dyskutowali między innymi z Jackiem Kurskim o kierunku, w jakim powinno zmierzać PiS. Dyskusja stała się przyczyną spekulacji o rozłamie w ugrupowaniu.

- Przede wszystkim rozmawialiśmy o kwestii dalszego działania i jedności partii w tym działaniu. To działanie nastawione na wybory, żeby były zwycięskie dla opcji polskiej, a to w ogromnej mierze oznacza opcję Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj nie było innych głosów niż te, które uznawały, że to jedyna droga - relacjonował Kaczyński.

PiS wskazuje na wybory 2027. Kaczyński zaprzecza rozłamowi w partii

Prezes PiS wskazał na "operację" przygotowania programu Prawa i Sprawiedliwości, która - jak zaznaczył - będzie trwała. - Z całą pewnością nie będą to dyskusje, które będą miały cokolwiek wspólnego z jakimiś napięciami, już nie mówiąc o rozłamach. To marzenia naszych przeciwników. Z całą pewnością się nie spełnią - podkreślił Kaczyński.

Dodał, że PiS wystąpi z "pełnym programem", który będzie odwoływał się różnych grup społecznych, ale "przede wszystkim do narodu jako całości". - PiS pójdzie prostą drogą. Odmowy zgody na to, żeby Polska była duszona. I w wymiarze gospodarczym, społecznym i w wymiarze najbardziej podstawowym, dotyczącym naszej suwerenności - mówił dalej Kaczyński.

Prezes PiS chce postawić na młodsze pokolenie polityków

Ponadto podkreślił, że Polska powinna być suwerenna, mieć warunki do szybkiego rozwoju i konkurencyjna dla innych państw. - Żeby to nastąpiło, muszą do władzy wrócić ci, którzy potrafią rządzić, już się sprawdzili. Ale muszą też uczestniczyć w tym ludzie młodszego pokolenia - zaznaczył szef PiS.

Podczas wydarzenia w siedzibie partii przy warszawskiej ulicy Nowogrodzkiej dziennikarze nie mieli możliwości zadania pytań Kaczyńskiemu. Politykowi podczas wygłaszania oświadczenia towarzyszyli niektórzy politycy ugrupowania: Mariusz Błaszczak, Elżbieta Witek, Przemysław Czarnek, Joachim Brudziński, Mateusz Morawiecki oraz Anna Krupka.

